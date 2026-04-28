현대카드, '현대카드 체크' 3종 출시… 애플페이 혜택 강화

AI 핵심 요약beta
- 현대카드가 28일 일상 소비 혜택을 강화한 체크카드 3종을 출시했다.
- 포인트형은 일반 가맹점 0.5%, 외식·배달·편의점·대중교통 5% 적립하고 캐시백형은 0.3~3% 혜택을 제공한다.
- 애플페이 특화 상품은 체크카드 형태로 청소년층 접근성을 높이며 결제금액의 10%를 캐시백한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 현대카드가 일상 소비 혜택을 강화한 '현대카드 체크' 3종을 출시했다고 28일 밝혔다.
이번 라인업은 무제한 적립 및 캐시백 혜택과 함께 Apple Pay 이용 편의성을 높인 것이 특징이다.
'현대카드 체크 포인트'형은 국내외 모든 가맹점에서 결제금액의 0.5%를 M포인트로 무제한 적립해준다. 특히 ▲외식 ▲배달앱(배달의민족·쿠팡이츠·요기요) ▲편의점 ▲대중교통 등 주요 일상 사용처에서는 일반 적립률의 10배인 5% 적립 혜택을 제공한다.
캐시백 혜택을 선호하는 고객을 위한 '현대카드 체크 캐시백'형은 모든 가맹점에서 0.3%를 한도 없이 캐시백하며, 포인트형과 동일한 일상 밀착형 사용처에서는 3%의 캐시백율을 적용한다.
애플페이 결제에 특화된 '현대카드 체크 애플페이 리워드'도 함께 출시됐다. 해당 카드로 애플페이 결제 시 결제금액의 10%를 캐시백 받을 수 있다. 특히 체크카드 형태로 출시되어 신용카드 발급이 어려운 청소년층의 애플페이 접근성을 높였다.
카드 디자인은 각 상품의 특색을 살린 ▲라이트 팝 ▲네온 팝 ▲플래시 팝 등 총 6종으로 구성됐다. 현대카드는 체크카드 기능에 계좌 잔액 부족 시 신용 결제로 전환되는 '현대카드 하이브리드카드' 3종도 동시에 선보여 사용자 선택 폭을 넓혔다.
현대카드 관계자는 "이번에 선보인 카드는 일상 속 소비혜택은 물론 현대카드 회원이라면 누구나 누릴 수 있는 다양한 혜택들도 함께 즐길 수 있는 가장 실속 있는 상품"이라며 "애플페이 론칭 후 3년 만에 선보인 애플페이 리워드 상품을 통해 1020 세대들도 더 편리하고 실속 있게 이용할 수 있기를 바란다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com