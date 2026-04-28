충북 시민사회·노동·농민단체, 김성근 교육감 예비후보 지지 선언

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북지역 시민사회·노동·농민단체들이 6·3 지방선거를 앞두고 김성근 충북교육감 예비후보에 대한 공식 지지를 선언하며 교육감 선거 구도에 변화를 예고했다.

이들 단체는 28일 충북교육청 현관 앞에서 기자회견을 열고 "이번 선거는 단순한 교육감 선출을 넘어 민주주의 가치를 교육 현장에서 어떻게 구현할지를 결정하는 중요한 계기"라며 "충북교육의 방향을 새롭게 설정해야 할 시점"이라고 밝혔다.

김성근 충북교육감 예비후보 지지선언. [사진=충북시민사회단체] 2026.04.28 baek3413@newspim.com

또 "충북교육이 경쟁 중심 정책을 유지할지, 민주성과 공공성을 강화하는 전환의 길로 나아갈지 선택의 기로에 서 있다"고 주장했다.

단체들은 충북 민주진보교육감 단일후보 추진위원회가 추대한 김성근 예비후보를 지지한다는 입장을 밝히며 그 배경으로 교육운동 경력과 정책 경험을 들었다.

이들은 "김 예비후보는 민주화 운동과 교육민주화 과정에 참여하며 교육자치와 공공성 가치를 실천해 온 인물"이라며 "교육부와 충북교육청에서의 경험을 바탕으로 정책 역량도 갖췄다"고 평가했다.

아울러 "그동안 일부 정책이 현장과의 소통 부족으로 교육 현장의 부담을 키웠다"며 "앞으로는 학생 중심, 학교 현장 중심의 교육정책이 필요하다"고 강조했다.

이들은 "충북교육이 보다 민주적이고 신뢰받는 방향으로 나아가길 기대한다"며 "그 변화를 이끌 적임자로 김성근 예비후보를 지지한다"고 밝혔다.

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