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신동빈, 베트남서 첫 해외 현장경영…3000만명 찾은 'K리테일' 사업장 점검

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  • 신동빈 롯데그룹 회장이 21일부터 24일까지 베트남 하노이를 방문해 올해 첫 해외 현장경영을 수행했다.
  • 롯데몰 웨스트레이크 하노이 등 주요 사업장을 점검하고 연내 1조원 매출 돌파를 전망하며 글로벌 사업 확대 의지를 드러냈다.
  • 하노이시 고위 인사들과 면담해 도시 개발 협력 방안을 논의하고 민간 외교관 역할을 수행했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

롯데몰 웨스트레이크·롯데센터 하노이 시찰
웨스트레이크 지난달까지 3000만명 방문 돌파
지난해 누적 매출 6천억...연내 매출 1조 넘어설 듯
하노이시 고위 인사 면담…도시개발·협력 논의

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신동빈 롯데그룹 회장이 베트남을 찾아 올해 첫 해외 현장경영에 나섰다. 'K리테일' 성공 모델로 꼽히는 롯데몰 웨스트레이크 하노이 등 핵심 사업장을 직접 점검하는 한편, 현지 고위 인사들과 만나 협력 방안을 논의하며 글로벌 사업 확대 의지를 재확인했다.

롯데그룹은 신 회장이 지난 21일부터 24일까지 베트남 하노이를 방문해 주요 사업장을 시찰했다 26일 밝혔다. 신 회장은 이번 방문에서 롯데몰 웨스트레이크 하노이와 롯데센터 하노이 등을 둘러보고 사업 현황을 점검했다.

신동빈 롯데그룹 회장(사진 오른쪽 두번째)이 지난 23일 베트남 하노이에 위치한 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 찾아 롯데몰을 시찰하고 있다. [사진=롯데 제공]

◆롯데몰 웨스트레이크 점검...연내 1조 매출 돌파 전망

신 회장은 지난 23일 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 찾아 롯데백화점·롯데마트·롯데호텔 등 베트남에 진출한 주요 계열사의 사업 현황을 보고받고 현장을 점검했다.

2023년 9월 문을 연 롯데몰 웨스트레이크는 유통·호텔·엔터테인먼트를 결합한 대형 복합몰로, 롯데그룹 핵심 역량이 집약된 프로젝트다. 현지에서 'K리테일' 성공 모델로 평가받으며 지난달까지 누적 방문객 3000만명을 돌파했다. 누적 매출은 지난해 말 기준 6000억원 수준으로, 연내 1조원 돌파가 예상된다.

신 회장은 "베트남은 그룹 글로벌 사업의 핵심 국가"라며 "식품과 유통 등 주력 사업의 성장세가 고무적"이라고 평가했다. 이어 "기존 사업 경쟁력을 강화하는 동시에 첨단 도시 건설, 친환경 소재, 선진 물류 등 신사업 개척에도 힘써달라"고 당부했다.

◆유소년 육성 의지 밝혀…현지 밀착 행보

신 회장은 롯데몰 웨스트레이크 내 마련된 유소년 축구 예능 프로그램 '까우투니(Cau Thu Nhi)' 홍보관도 찾았다. 이 프로그램은 롯데가 2011년부터 베트남 국영방송 VTV와 공동 제작해온 콘텐츠로, 유망주 발굴·육성 과정을 담은 현지 인기 프로그램이다.

현장에서 신 회장은 김상식 베트남 축구 국가대표팀 감독을 만나 선전을 기원하고, 유소년 축구 지원 의지도 밝혔다.

신동빈 롯데그룹 회장(사진 오른쪽 두번째)이 지난 23일 베트남 하노이에 위치한 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 찾아 롯데몰을 시찰하고 있다. [사진=롯데 제공]

◆하노이시와 협력 확대…"도시 발전 기여"

앞서 지난 22일에는 부 다이 탕 하노이시 인민위원장과 또 안 쏘 당서기장 및 국가주석 보좌관 등 주요 인사들과 잇달아 면담을 진행했다.

신 회장은 도시 개발과 투자 협력 방안을 논의하며 양국 간 파트너십 강화 의지를 강조했다. 특히 롯데가 베트남 진출 이후 30여 년간 지속해온 투자 성과를 언급하며, 향후에도 그룹 강점을 활용한 개발 프로젝트를 통해 하노이 발전에 기여하겠다는 뜻을 밝혔다.

◆민간 외교 역할 확대

신 회장은 이번 방문 기간 국빈 만찬과 비즈니스 포럼 등 공식 일정에도 참석하며 민간 외교관 역할을 수행했다. 단순한 사업 협력을 넘어 양국 간 경제 협력과 우호 증진에 기여했다는 평가다.

신 회장은 지난해 4월 인도네시아 경제사절단 단장을 맡은 데 이어, 올해 3월에는 필리핀 경제사절단에도 참여하는 등 해외 협력 행보를 이어가고 있다.

nrd@newspim.com

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'생수 2000원' 노점, 3일 영업정지 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 손님에게 생수를 2000원에 판매해 '바가지' 논란을 빚은 광장시장 노점이 영업 정지 처분을 받았다. 24일 광장시장 노점 상인회에 따르면 해당 노점은 상인회 징계에 따라 지난 22일부터 이날까지 3일간 영업을 중단했다. 서울 종로구 광장시장. [사진 = 뉴스핌DB] 논란은 한국에 거주하는 외국인 유튜버가 올린 영상에서 시작됐다. 영상에는 문제의 노점에서 물을 요청하자 상인이 500㎖ 생수를 건네며 가격을 2000원이라고 안내하는 장면이 담겼다. 해당 노점은 메뉴판에 생수 가격을 2000원으로 표시했지만, 시중가보다 두 배가량 비싸다는 점에서 비판이 이어졌다. 실제로 광장시장 내 다른 노점들은 대부분 생수를 1000원 수준에 판매하는 것으로 알려졌다. 상인회 관계자는 이번 논란과 관련해 "노점 특성상 1.8ℓ 생수를 구매해 컵에 따라 제공하는 경우가 있는데, 외국인들이 이를 먹다 남은 물로 오해하는 일이 있었다"고 설명했다. 이어 "노점들이 개인사업자라 가격을 일괄적으로 정하기는 어렵지만, 이번 일을 계기로 적정 가격에 판매하는 방향으로 개선될 것으로 본다"고 밝혔다. moonddo00@newspim.com 2026-04-24 21:26
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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