신동빈, 베트남서 첫 해외 현장경영…3000만명 찾은 'K리테일' 사업장 점검

AI 핵심 요약beta
- 신동빈 롯데그룹 회장이 21일부터 24일까지 베트남 하노이를 방문해 올해 첫 해외 현장경영을 수행했다.
- 롯데몰 웨스트레이크 하노이 등 주요 사업장을 점검하고 연내 1조원 매출 돌파를 전망하며 글로벌 사업 확대 의지를 드러냈다.
- 하노이시 고위 인사들과 면담해 도시 개발 협력 방안을 논의하고 민간 외교관 역할을 수행했다.
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웨스트레이크 지난달까지 3000만명 방문 돌파
지난해 누적 매출 6천억...연내 매출 1조 넘어설 듯
하노이시 고위 인사 면담…도시개발·협력 논의
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신동빈 롯데그룹 회장이 베트남을 찾아 올해 첫 해외 현장경영에 나섰다. 'K리테일' 성공 모델로 꼽히는 롯데몰 웨스트레이크 하노이 등 핵심 사업장을 직접 점검하는 한편, 현지 고위 인사들과 만나 협력 방안을 논의하며 글로벌 사업 확대 의지를 재확인했다.
롯데그룹은 신 회장이 지난 21일부터 24일까지 베트남 하노이를 방문해 주요 사업장을 시찰했다 26일 밝혔다. 신 회장은 이번 방문에서 롯데몰 웨스트레이크 하노이와 롯데센터 하노이 등을 둘러보고 사업 현황을 점검했다.
◆롯데몰 웨스트레이크 점검...연내 1조 매출 돌파 전망
신 회장은 지난 23일 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 찾아 롯데백화점·롯데마트·롯데호텔 등 베트남에 진출한 주요 계열사의 사업 현황을 보고받고 현장을 점검했다.
2023년 9월 문을 연 롯데몰 웨스트레이크는 유통·호텔·엔터테인먼트를 결합한 대형 복합몰로, 롯데그룹 핵심 역량이 집약된 프로젝트다. 현지에서 'K리테일' 성공 모델로 평가받으며 지난달까지 누적 방문객 3000만명을 돌파했다. 누적 매출은 지난해 말 기준 6000억원 수준으로, 연내 1조원 돌파가 예상된다.
신 회장은 "베트남은 그룹 글로벌 사업의 핵심 국가"라며 "식품과 유통 등 주력 사업의 성장세가 고무적"이라고 평가했다. 이어 "기존 사업 경쟁력을 강화하는 동시에 첨단 도시 건설, 친환경 소재, 선진 물류 등 신사업 개척에도 힘써달라"고 당부했다.
◆유소년 육성 의지 밝혀…현지 밀착 행보
신 회장은 롯데몰 웨스트레이크 내 마련된 유소년 축구 예능 프로그램 '까우투니(Cau Thu Nhi)' 홍보관도 찾았다. 이 프로그램은 롯데가 2011년부터 베트남 국영방송 VTV와 공동 제작해온 콘텐츠로, 유망주 발굴·육성 과정을 담은 현지 인기 프로그램이다.
현장에서 신 회장은 김상식 베트남 축구 국가대표팀 감독을 만나 선전을 기원하고, 유소년 축구 지원 의지도 밝혔다.
◆하노이시와 협력 확대…"도시 발전 기여"
앞서 지난 22일에는 부 다이 탕 하노이시 인민위원장과 또 안 쏘 당서기장 및 국가주석 보좌관 등 주요 인사들과 잇달아 면담을 진행했다.
신 회장은 도시 개발과 투자 협력 방안을 논의하며 양국 간 파트너십 강화 의지를 강조했다. 특히 롯데가 베트남 진출 이후 30여 년간 지속해온 투자 성과를 언급하며, 향후에도 그룹 강점을 활용한 개발 프로젝트를 통해 하노이 발전에 기여하겠다는 뜻을 밝혔다.
◆민간 외교 역할 확대
신 회장은 이번 방문 기간 국빈 만찬과 비즈니스 포럼 등 공식 일정에도 참석하며 민간 외교관 역할을 수행했다. 단순한 사업 협력을 넘어 양국 간 경제 협력과 우호 증진에 기여했다는 평가다.
신 회장은 지난해 4월 인도네시아 경제사절단 단장을 맡은 데 이어, 올해 3월에는 필리핀 경제사절단에도 참여하는 등 해외 협력 행보를 이어가고 있다.
nrd@newspim.com