SK하이닉스, IEEE 기업혁신상 수상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

HBM 양산으로 글로벌 AI 시장 선도 인정

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 국제전기전자공학회(IEEE)가 주최하는 2026 IEEE 어워즈에서 기업혁신상을 받았다. SK하이닉스는 지난 24일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 시상식에서 이 상을 수상했다고 26일 밝혔다.

IEEE 어워즈는 100년 이상의 역사를 가진 시상식으로, 기업혁신상은 1986년부터 혁신 기술로 산업 발전에 기여한 기업에 수여해 왔다. SK하이닉스가 이 상을 받은 것은 처음이다.

안현 SK하이닉스 개발총괄 사장(CDO)이 미국 뉴욕 2026 IEEE 어워즈 기념식에서 기업혁신상 수상 소감을 말하고 있다. [사진=SK하이닉스]

SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM)의 모든 세대를 안정적으로 양산하며 글로벌 AI 컴퓨팅 생태계 활성화에 기여한 점을 인정받았다. 회사는 AI 플랫폼의 성능 한계를 극복하는 데 필요한 메모리 솔루션을 제공해 글로벌 AI 시장에서 신뢰받는 파트너로 자리 잡았다.

SK하이닉스는 혁신적인 HBM 솔루션을 선제적으로 제시하며 고객 수요에 적기 대응했다. 미국 내 글로벌 빅테크 기업들과의 AI 인프라 파트너십을 꾸준히 확대해 온 것도 수상의 배경이 됐다.

안현 개발총괄 사장(CDO)이 회사 대표로 시상식에 참석했다. 안 사장은 "기술 한계에 끊임없이 도전해 온 구성원들을 대표해 수상하게 돼 영광"이라며 "글로벌 고객, 파트너들과 협력해 시장이 요구하는 가치를 앞서 만들어 내겠다"고 말했다.

syu@newspim.com