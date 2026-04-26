LG전자, 차량 긴급호출 하이브리드 방식 개발

2G부터 5G까지 다양한 통신망 활용해 사고 정보 신속 전송

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 차량 사고 시 구조 센터에 신속하게 위급 상황을 알리는 '하이브리드 긴급호출시스템'을 개발했다. 2G부터 5G까지 다양한 통신망을 활용해 통신 환경에 관계없이 사고 정보를 전송할 수 있다.

26일 LG전자에 따르면 지난 23일 스웨덴 예테보리에서 열린 글로벌 차량 통신 연합체 5GAA(5G Automotive Association) 제37차 총회에서 이 시스템을 시연했다. 내년부터 유럽에서 의무적으로 탑재해야 하는 차세대 긴급호출시스템(NG e-Call) 규제에 대응하기 위한 것이다.

LG전자 차량용 하이브리드 긴급호출시스템 [사진=LG전자]

긴급호출시스템은 차량 사고 발생 시 가장 가까운 긴급 구조 센터로 사고 위치, 발생 시간, 차량 정보 등을 전송하는 차량 내 비상통신 시스템이다. 유럽에서는 지난 2018년 출시된 차량부터 기본 긴급호출시스템 탑재가 의무화됐으며, 내년부터는 실시간 현장 영상 등 대용량 정보를 빠르게 전송할 수 있는 4G·5G 기반의 NG e-Call 탑재가 의무화된다. 이 규제는 2027년 사우디아라비아와 중국, 2029년 아랍에미리트 등으로 확대될 예정이다.

LG전자의 하이브리드 긴급호출시스템은 차량 통신장비(TCU)에 탑재되며 2G부터 5G 통신망까지 지원한다. 대용량 정보를 빠르게 송수신할 수 있는 4G·5G 통신망과 커버지역이 넓은 2G·3G 통신망의 장점을 함께 활용한다. LG전자는 안정성 검증을 마치고 올해부터 글로벌 주요 완성차에 공급하고 있다.

LG전자는 VS 사업본부 산하 VS 인증랩을 통해 국제 기준(ISO/IEC 17025)에 기반한 시험·평가 체계를 운영 중이다. 인증랩은 2024년 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인시험기관 자격을 획득했으며, 유럽과 북미의 주요 통신 인증인 GCF와 PTCRB 자격까지 확보했다. 이를 통해 전장용 통신 부품의 시험·검증을 자체적으로 수행할 수 있게 됐다.

LG전자는 개발부터 테스트, 적합성 인증까지 전 과정을 외부 기관을 거치지 않고 원스톱으로 진행할 수 있어 글로벌 완성차 업체들의 다양한 요구에 신속하게 대응할 수 있다. 지난해에는 인공위성을 활용한 비지상 통신망(NTN)을 이용해 차량 내에서 음성 메시지 전송 이상의 쌍방향 커뮤니케이션이 가능한 솔루션도 공개한 바 있다.

syu@newspim.com