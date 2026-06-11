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한미, 제6차 NCG서 '핵·재래식 통합' 고도화… 북핵 억제 실행력 끌어올린다

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  • 한미가 11일 서울서 6차 NCG 회의를 열고 확장억제 재정비했다.
  • 양측은 핵·재래식 통합 운용과 정보공유 체계를 강화하기로 했다.
  • 결과는 올가을 SCM 보고 뒤 하반기 후속 논의로 이어진다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울서 열린 제6차 한미 NCG… 북핵·미사일 고도화 속 확장억제 재점검
CNI 구체화·보안지침 서명… 핵·재래식 통합 운용체계 다지는 韓美
결과물은 58차 SCM에 보고… NCG, 상징에서 실질 운용기구로 '진화'

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한미가 11일 서울에서 제6차 핵협의그룹(NCG) 회의를 열고, 고도화되는 북한의 핵·미사일 위협에 대응하기 위해 확장억제 공약과 핵·재래식 통합(CNI) 운용을 재정비했다.

양측은 미국이 핵을 포함한 모든 범주의 군사 능력을 활용해 한국에 확장억제를 제공한다는 약속을 재확인하고, NCG를 축으로 한 위기관리·정보공유 체계를 한 단계 끌어올리겠다는 방침을 밝혔다.

회의 결과는 올가을 열리는 제58차 한미안보협의회의(SCM)에 보고되며, 2026년 하반기 이후 후속 NCG 활동의 기본 설계도도 함께 제시된다.

11일 국방부 대회의실에서 제6차 한미 핵협의그룹(NCG) 회의가 진행되고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.06.11 gomsi@newspim.com

이번 회의는 김홍철 국방부 국방정책실장과 로버트 수퍼 미 국방부(전쟁부) 핵억제·대량살상무기(WMD) 대응정책 부차관보가 공동 주관했다. 한미 양국의 국방·외교·정보 당국 관계자들이 대거 참석해 최근 수년간 급속히 진전된 북한의 핵 운용 개념과 미사일 전력 변화가 한반도·역내 안보환경에 미치는 영향을 점검했다.

양측은 "북한의 비핵화"를 공동 목표로 외치면서도, 현실적으로는 북한의 핵·미사일 전력이 계속 질적·양적으로 증강되는 상황을 전제로 억제·대응 옵션을 보다 구체화하는 데 방점을 찍은 것으로 전해졌다.

한미는 우선 NCG 틀 안에서 다뤄온 핵 억제 운용과 관련, 한반도 유사시를 상정한 확장억제 실행 절차를 다시 한 번 점검했다. 미국 전략자산의 상시·수시 전개, 미 본토 전략전력과 주한·주일 미군 전력, 한국군 재래식 전력을 어떻게 연동해 '단계별 대응 옵션'을 마련할지에 대한 세부 논의가 이뤄진 것으로 알려졌다.

특히 북한이 전술핵 사용을 전제로 한 '핵 선제·조기 사용' 위협을 공언하는 상황에서, 한미가 어느 시점부터 어떤 형태의 핵·비핵 전력을 동원해 억제 신호를 보낼지에 대한 시나리오도 테이블 위에 오른 것으로 보인다.

이번 6차 회의에서 가장 눈에 띄는 대목은 CNI, 즉 핵·재래식 통합 개념의 구체화다. 군사당국은 "북핵 위협 억제 및 대응을 위한 한미 CNI 발전 노력을 평가하고, 이를 지속 발전시키기로 했다"고 밝히며, 기존의 단순한 '핵우산 제공' 개념을 넘어 한미 연합작전 전 과정에 핵 요인을 체계적으로 반영하겠다는 의지를 내비쳤다.

이는 한국 공군의 정밀타격 전력, 미 인도·태평양사령부 전력, 미 본토 전략폭격기와 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 전력이 하나의 작전계획 속에서 연결되는 구조를 지향하는 것이다. 다시 말해, 북한이 제한적 핵 사용을 시도하더라도 감당하기 어려운 반격 시나리오를 상정해 두겠다는 메시지로 읽힌다.

11일 국방부 대회의실에서 열린 제6차 한미 핵협의그룹(NCG) 회의에서 한미 양측 대표가 NCG 활동과 협의에 필요한 정보보호를 위한 '한미 NCG 보안지침'에 서명하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.06.11 gomsi@newspim.com

한미는 NCG의 실질 운용을 뒷받침하기 위한 '보안·정보공유 체계'도 손봤다. 양측 대표는 이날 NCG 활동과 협의에 필요한 정보보호 기준을 담은 '한미 NCG 보안지침'에 서명했다. 그동안 확장억제와 관련된 미측 정보는 고도의 기밀로 분류돼 있어 한국 측이 접근하는 데 제약이 컸다.

하지만, 이번 지침 서명을 계기로 북한 핵·미사일 능력 평가, 미 전략전력 운용 개념, 위기 시 동맹차원의 옵션 등에 대해 보다 심화된 정보를 공유할 수 있는 제도적 토대가 마련됐다는 평가가 나온다. 정보공유 수준이 올라갈수록 한미 연합계획의 현실성과 즉응성도 높아질 수밖에 없다.

NCG는 '핵위기 시 협의 절차'도 세밀하게 다듬었다. 한미는 북한이 핵 사용을 시사하거나 관련 징후가 포착될 경우, 어떤 채널로 어떤 시간대에 어떤 수준의 협의를 거쳐 확장억제 옵션을 실행할지에 대한 절차를 검토했다. 이 과정에서 한미 연합훈련·연습과 연계된 시나리오 기반 모의훈련, 전략적 메시지 발신 수위 조절, 긴장 완화와 위기관리 간 균형 등도 함께 논의된 것으로 알려졌다.

이는 북핵 위기가 급박하게 전개될 경우, 동맹 내부의 의사결정 지연이나 오판 가능성을 줄이고, 북한에 대해 '위기상황에서도 동맹 결속과 대응 로드맵은 이미 준비돼 있다'는 신호를 보내려는 의도로 풀이된다.

한미는 이번 6차 회의를 계기로 앞으로의 일정도 구체화했다. 양측 대표는 NCG 논의 결과를 올가을 개최 예정인 제58차 한미안보협의회의에서 양국 국방장관에게 보고하기로 합의했다. 아울러 제7차 NCG 본회의 개최 계획을 포함한 2026년 하반기 NCG 추진과업과 주요 활동을 승인, 연내 후속 회의에서 CNI 운용개념, 핵위기 시 시나리오별 대응, 전략자산 전개 일정 등을 추가로 심화하기로 했다.

NCG가 출범 초기 '확장억제 상징'에 머물렀다면, 이제는 연합작전계획과 군 구조에 영향을 미치는 '실질 운용 기구'로 자리 잡는 국면에 들어섰다는 관측이 군 안팎에서 나온다.

11일 국방부 대회의실에서 열린 제6차 한미 핵협의그룹 회의에서 김홍철 국방부 국방정책실장(왼쪽 여섯 번째)과 로버트 수퍼 미 전쟁부 핵억제·WMD대응정책 부차관보(오른쪽 다섯 번째)를 비롯한 회의 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.06.11 gomsi@newspim.com

전문가들은 이번 6차 NCG를 "북핵·미사일 능력의 질적 도약에 맞춰 한미가 확장억제의 실행력을 끌어올리기 위한 중간점검"이라고 평가한다. 북한이 다탄두 대륙간탄도미사일(ICBM), 잠수함발사탄도미사일(SLBM), 전술핵운용부대 창설 등을 통해 핵전력을 다층화하고 있다. 이러한 가운데, 한미는 전략자산 전개 빈도나 형태뿐 아니라 위기 시 의사결정 구조까지 세밀하게 맞추며 '억제의 그물망'을 촘촘히 짜고 있다.

다만 북핵 위협의 속도가 워낙 빠른 만큼, NCG 논의가 문서나 선언에 그치지 않고 연합훈련·전력 배치·작전계획 개정 등 현장에서 체감할 수 있는 변화로 이어지느냐가 향후 관건이라는 지적도 함께 제기된다.

gomsi@newspim.com

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FIFA 월드컵 76조원 베팅 전쟁 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵이 사상 최대 규모의 스포츠 베팅 이벤트가 될 전망이다. 미국 스포츠 베팅 시장이 사실상 처음으로 월드컵 특수를 온전히 누리게 되면서 온라인 스포츠북과 예측시장, 스포츠 데이터 업체들 간 고객 확보 경쟁도 한층 치열해질 것으로 예상된다. CNBC에 따르면 시장에서는 이번 월드컵 기간 전 세계 베팅 규모가 500억달러(약 76조원)를 넘어설 것으로 보고 있다. 이는 2022년 카타르 월드컵 당시 350억달러를 웃돌았던 수준보다 크게 늘어난 규모다. [프라하 로이터=뉴스핌] 월드컵에서 홍명보호와 함께 A조에 속한 체코 대표팀의 주장인 소우체크. 2026.06.09 wcn05002@newspim.com 이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 경기 수가 기존보다 40경기 늘어난 104경기로 치러진다. 개최지도 미국·캐나다·멕시코로 확대됐고, 미국 내 스포츠 베팅 합법화 지역도 크게 늘어나면서 관련 산업 전반의 수혜가 예상된다. 맥쿼리는 이번 월드컵이 스포츠 베팅 업체들의 2027년 EBITDA(상각전영업이익)를 2~5%가량 끌어올릴 것으로 전망했다. ◆ 팬듀얼·드래프트킹스 수혜 기대…스포츠 데이터 기업도 주목 가장 큰 수혜 기업으로는 팬듀얼 모회사인 플러터 엔터테인먼트(Flutter Entertainment)가 꼽힌다. 플러터의 피터 잭슨 최고경영자(CEO)는 최근 CNBC 인터뷰에서 "슈퍼볼 시청자가 약 2억명이라면 2022년 월드컵 결승전은 15억명이 시청했고 전체 대회는 50억명이 지켜봤다"며 "월드컵은 완전히 다른 규모의 이벤트"라고 말했다. 도이체방크는 미국 내 월드컵 베팅 규모만 약 33억달러에 달할 것으로 추산했다. 업체별로는 팬듀얼이 약 13억달러, 드래프트킹스(DKNG)가 11억달러 수준의 베팅을 처리할 것으로 예상했다. 베트MGM, 시저스 엔터테인먼트(CZR), 펜 엔터테인먼트(PENN)도 수혜 기업으로 거론된다. 스포츠 데이터 업체들도 주목받고 있다. 지니어스 스포츠(GENI)와 스포트레이더(SRAD)는 최근 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)에 축구·야구·하키·UFC 관련 데이터를 제공하는 계약을 체결했다. 시장에서는 베팅 산업 성장에 따라 경기 데이터와 실시간 통계의 가치도 함께 높아질 것으로 보고 있다. ◆ 칼시·폴리마켓 급성장…예측시장도 월드컵 특수 이번 월드컵은 예측시장 플랫폼의 성장 여부를 가늠할 중요한 시험대가 될 전망이다. 파이퍼 샌들러에 따르면 칼시와 폴리마켓의 합산 거래량은 최근 70억달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 칼시는 이번 월드컵과 관련해 약 500개의 예측 시장을 개설했다. 현재 가장 활발한 거래가 이뤄지는 시장은 결승전 우승팀 예측으로, 스페인과 프랑스가 우승 후보로 꼽히고 있다. 최근 팬애틱스, 팬듀얼, 드래프트킹스도 예측시장 사업에 뛰어들며 시장 경쟁이 한층 치열해지고 있다.   시장에서는 월드컵이 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 스포츠 베팅, 예측시장, 스포츠 데이터 산업 전반의 판도를 바꾸는 초대형 비즈니스 이벤트가 될 것으로 보고 있다. 특히 미국 스포츠 베팅 시장이 성숙기에 접어든 가운데 이번 월드컵이 관련 기업들의 성장성을 시험하는 분수령이 될 것이라는 평가가 나온다. koinwon@newspim.com 2026-06-10 22:35

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