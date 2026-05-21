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2026.05.22 (금)
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류제승 "국익 극대화 위한 '코리아 퍼스트' 지향해야"

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AI 핵심 요약

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  • 류제승 KRINS 원장은 20일 한미동맹·산업·외교를 축으로 한 ‘코리아 퍼스트’ 노선을 제안했다
  • 세션 참석자들은 트럼프 2기 안보·국방전략 변화 속에서 한미동맹 현대화와 한국의 능동적 전략 역할을 논의했다
  • 북한의 핵·미사일·드론 등 비대칭 전력 고도화에 맞서 한국의 자주적 억제역량과 한미 연합 억제체계 강화를 주문했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KRINS-브루킹스 포럼서 '전략적 선택' 강조
"국민 체감 할 수준의 핵 보장 조치 필요"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 류제승 한국국가전략연구원(KRINS) 원장은 20일 "한국은 한미동맹의 탄력적 유지와 전략적 자율성의 확대, 첨단산업 경쟁력과 에너지 안보강화, 그리고 외교적 완충지대라는 세 가치 축을 통해 국가이익을 극대화 하는 '코리아 퍼스트(Korea First)' 노선을 지향해야 한다"고 밝혔다.

류 원장은 이날 서울 장충동 신라호텔에서 열린 '2026 아시안 리더십 컨퍼런스' 프로그램 중 하나인 KRINS-미국브루킹스연구소 공동 세션에서 개회사를 통해 "이러한 노선은 한국 국민의 안전과 번영을 보장하는 지속 가능한 길을 여는 전략적 선택"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 류제승(오른쪽) 한국국가전략연구원(KRINS) 원장이 20일 서울 장충동 신라호텔에서 열린 '2026 아시안 리더십 컨퍼런스' KRINS-미국브루킹스연구소 공동 세션에서 개회사를 하고 있다. 왼쪽부터 사회를 맡은 김숙 반기문재단 상임이사(전 유엔대사), 앤드루 여(Andrew Yeo) 브루킹스연구소 아시아정책연구센터 SK-Korea재단 석좌, 한석희 연세대 국제대학원 교수, 패트릭 크로닌(Patrick M. Cronin) 허드슨연구소 아시아·태평양 안보석좌, 박철균 KRINS 부원장. [사진=KRINS] 2026.05.21 yjlee@newspim.com

'미국 안보·국방 전략 변화와 한반도의 미래'라는 주제로 열린 세션에서 류 원장은 "트럼프 2기 행정부의 국가안보전략(NSS)과 국방전략(NDS)은 미국의 경제·기술 패권 회복과 중국 견제 속의 협력, 그리고 동맹에 대한 부담 확대를 핵심 기조로 삼고 있다"면서 "미국은 군사력뿐 아니라 공급망·금융·에너지 등 경제 안보를 국가안보의 중심축으로 규정하며, 대만과 제1도련선 방어를 통해 동맹국과 함께 중국의 팽창을 억제하려는 전략적 의지를 분명히 하고 있다"고 말했다.

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류 원장은 특히 "북한 핵·미사일 고도화 속에서 국민이 체감할 수준의 핵보장을 확보하려면 NCG(핵협의그룹)를 넘어서는 추가 억제 조치가 필요하다"면서 "한국은 미국과 협력을 통해 평화적 목적의 우라늄 농축과 플루토늄 재처리 능력을 보유하고, 핵추진 잠수함을 건조해야 한다"고 밝혔다.

이날 행사는 김숙 반기문재단 상임이사(전 유엔대사)가 맡았고 발제는 브루킹스연구소의 앤드루 여(Andrew Yeo) 아시아정책연구센터 SK-Korea재단 석좌, 한석희 연세대 국제대학원 교수, 패트릭 크로닌(Patrick M. Cronin) 허드슨연구소 아시아·태평양 안보석좌, 박철균 KRINS 부원장이 담당했다.

세션은 트럼프 2기 행정부의 국가안보전략·국방전략 변화가 글로벌 질서와 한미동맹, 한반도 안보에 미치는 파장을 짚고, 한국의 대응 전략을 모색하는 데 초점을 맞췄다.

공통된 문제의식은 "미국이 더 이상 자유주의 국제질서의 수호자에 머무르지 않고, 미국 우선주의(America First) 원칙에 따라 동맹과 역할·비용을 재조정하는 상황에서 한국이 어떻게 능동적 전략 행위자로 설 것인가"였다.

KRINS–부르킹스 세션은 아시안 리더십 컨퍼런스 내에서 한반도와 인도·태평양 안보를 집중 조명하는 대표 트랙으로 자리 잡았으며, 올해는 트럼프 2기 행정부의 NSS·NDS를 본격적으로 다룬 첫 국제회의라는 점에서 주목을 받았다.

시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 15일 중국 베이징 중난하이에서 만나 대화를 나누고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2025.05.21

다음은 발제문의 주요 내용. 

◆앤드루 여: 미국 안보·국방 전략 변화가 세계에 미치는 영향

NSS·NDS는 규범·가치·민주주의 수호 보다 미국의 군사력·경제력·기술우위, 선택적 동맹 부담 공유를 전면에 내세운다. 이는 미국의 세계 질서 '탈주'가 아니라, 관여의 조건을 다시 쓰는 과정이다. 미국이 여전히 군사 우위를 지향하지만 자유주의 국제질서 유지 자체는 더 이상 전략 목표가 아니다.

동맹은 공동체라기보다 상호성·부담 분담을 전제로 한 거래적 관계로 재정의되고, 러시아·중국과의 '대국 경쟁'보다 서반구 안보·국경통제·마약·불법 이민 차단 등 '미국 내부 안전'이 우선순위로 올라갔다. 유럽과 아시아 동맹 모두 미국 의존을 줄이기보다 "미국 우산을 유지하되, 다른 안전판을 병행 구축하는 방향으로 움직이고 있다.

◆한석희: 한미 동맹정책의 변화와 한미동맹 현대화

미국은 인도·태평양에서 직접 개입을 줄이고 동맹·파트너 역량 강화, 네트워크형 안보 구조에 더 비중을 두고 있다. 이에 따라 한미동맹은 미국이 전략자산·핵우산·첨단 ISR을 제공하고, 한국이 재래식 억제력·정밀타격·군수·산업기반을 담당하는 역할 분담형 동맹으로 진화할 것이다.

쿼드(QUAD)나 오커스(AUKUS)·한미일 등 미니레터럴 구조가 얽힌 네트워크 안보체제 속에서 한국의 참여 수준과 역할을 전략적으로 설계해야 한다. 동맹 현대화는 한·미 양자 관계 업그레이드를 넘어, 인도·태평양 다자·소다자 협력의 허브로서 한국의 위치를 재정의하는 작업이다.

◆패트릭 크로닌: 미중 전략적 안정성과 북한 정책

트럼프 행정부가 '능력 중심 군 구조'를 내세우며 정밀타격·ISR·사이버·우주·다영역작전(MDO)을 강화하는 방향으로 미군을 개편 중이다. 한반도에서는 이를 바탕으로 한미가 육·해·공·우주·사이버를 통합하는 MDO형 연합작전 체계를 구축해야 한다.

북한 ICBM·SLBM·전술핵 증강에 맞서 한국이 정밀타격·미사일 방어·전자전·무인체계를 결합한 '킬웹(kill web)' 구축에 집중하고, 미국은 전략자산·정보우위를 제공하는 구조가 바람직하다고 본다. 또한 주한미군·주일미군·괌·하와이를 연계한 '층위별 억제'를 통해 한국이 전방 허브이자 기술·산업 기반으로 자리 잡아야 한다.

[서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은이 17일 전군 사단·여단장 회의를 소집하고 휴전선 일대의 전비태세 강화와 고도의 격동상태 유지를 촉구했다. 사진은 김정은이 회의 참가자와 집무실인 평양 노동당 본부청사 앞에서 기념촬영을 하는 모습. [사진=북한매체 종합] 2026.05.18

◆박철균: 미국 안보․국방전략 변화와 진화하는 북한 위협에 대한 한미동맹의 전략적 대응

북한은 우크라이나 전쟁 참여와 북러 군사협력을 통해 정치·경제·군사적 역량을 강화했다. 북한은 러시아와의 협력을 바탕으로 국방력 현대화, 외화 및 에너지 확보, 재래식 전력 운용 경험 축적 등 실질적 이익을 얻었다. 드론전·전자전·분산 기동 전술 등 현대전 수행 능력에서도 변화를 보인다.

특히 드론 생산능력 확대와 실전 경험 축적은 향후 북한의 비대칭 위협 수준을 한층 고도화할 가능성이 크다. 이는 북한의 군사적 능력 증대가 전략적 의도 변화로 이어질 수 있다는 점에서 한미동 맹에 새로운 도전으로 작용한다.

yjlee@newspim.com

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삼성전자 DS 성과급 1인 평균 6억 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 노사가 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 신설하기로 잠정 합의했다. 지급 상한을 따로 두지 않기로 하면서 사업성과 산정 기준과 실제 실적에 따라 메모리사업부 임직원의 성과급이 연봉 1억원 기준 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다는 관측이 나온다. 21일 업계에 따르면 삼성전자와 초기업노동조합 삼성전자지부는 전날 '2026년 성과급 노사 잠정 합의서'에 서명했다. 합의안은 기존 초과이익성과급(OPI) 제도를 유지하면서 DS부문에 별도의 특별경영성과급을 신설하는 내용을 담고 있다. [수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영훈 고용노동부 장관(가운데), 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 피플팀장이 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. 2026.05.20 ryuchan0925@newspim.com 특별경영성과급 재원은 노사가 합의해 선정한 사업성과의 10.5%로 정했다. 지급률 상한은 두지 않는다. 성과급 재원 배분은 DS부문 전체 기준 40%, 사업부 기준 60%로 나눠 이뤄진다. 공통 조직 지급률은 메모리사업부 지급률의 70% 수준으로 정했다. ◆ 상한 없어진 DS 보상…메모리 직원 6억 가능성 이번 합의안의 핵심은 성과급 상한 폐지다. 기존 OPI는 연봉의 최대 50%까지 지급되는 구조였지만, 새로 도입되는 DS부문 특별경영성과급은 지급 한도를 두지 않는다. 사업성과를 영업이익으로 가정할 경우 메모리사업부 임직원에게 돌아가는 성과급 규모는 크게 늘어날 수 있다. 올해 삼성전자의 영업이익 전망치를 300조원 안팎으로 놓고 계산하면, DS부문 특별경영성과급 재원은 약 31조5000억원 규모가 된다. 이 가운데 40%인 약 12조6000억원은 DS부문 전체 임직원에게 배분된다. DS부문 임직원 수를 약 7만8000명으로 보면 사업부와 관계없이 1인당 약 1억6000만원이 돌아가는 구조다. 나머지 60%인 약 18조9000억원은 사업부별 성과에 따라 배분된다. 파운드리와 시스템LSI 등 비메모리 사업부가 적자로 인해 사업부 배분에서 제외된다고 가정할 경우, 이 재원은 메모리사업부(약 2만8000명)와 공통 조직(약 3만명)에만 돌아가게 된다. 노사가 합의한 '1 대 0.7'의 지급률 비율을 적용해 계산하면, 메모리사업부 임직원은 1인당 약 3억8000만원, 공통 조직은 약 2억7000만원을 추가로 받게 되는 구조다. 메모리사업부 임직원이 기존 OPI로 연봉의 50%를 받을 경우 연봉 1억원 기준 약 5000만원이 더해진다. 이 경우 특별경영성과급과 OPI를 합친 총 성과급은 1인당 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다. 다만 이는 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산이다. 합의서상 사업성과 산정 기준이 최종적으로 어떻게 정해지는지, 실제 실적이 어느 수준에서 확정되는지에 따라 지급액은 달라질 수 있다. ◆ 적자 사업부도 보상…2027년부터 차등 적용 비메모리 등 적자 사업부도 일정 수준의 성과급을 받을 수 있다. 합의안에 따르면 적자 사업부는 부문 재원을 활용해 산출된 공통 지급률의 60%를 적용받는다. 다만 이 기준은 1년 유예돼 2027년분부터 적용된다. 올해는 적자 사업부에도 DS부문 공통 배분 재원에 따른 성과급이 지급될 가능성이 있다. 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산에서는 비메모리 부문 임직원도 최소 1억6000만원가량의 성과급을 받을 수 있다는 분석이 나온다. 특별경영성과급은 현금이 아닌 자사주로 지급된다. 세후 금액 전액을 자사주로 주고, 지급 주식의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있다. 나머지 3분의 1씩은 각각 1년, 2년간 매각이 제한된다. DS부문 특별경영성과급 제도는 향후 10년간 적용된다. 2026년부터 2028년까지는 매년 DS부문 영업이익 200조원 달성, 2029년부터 2035년까지는 매년 DS부문 영업이익 100조원 달성이 조건이다. 임금 인상률은 평균 6.2%로 정해졌다. 기본인상률 4.1%, 성과인상률 평균 2.1%를 합친 수치다. 노사는 사내주택 대부 제도 도입과 자녀출산경조금 상향에도 합의했다. 자녀출산경조금은 첫째 100만원, 둘째 200만원, 셋째 이상 500만원으로 오른다. DX부문과 CSS사업팀에는 상생협력 차원에서 600만원 상당의 자사주를 지급하기로 했다. 협력업체 동반성장을 위한 재원 조성 및 운영 계획도 별도로 발표할 예정이다. 다만 잠정 합의안이 최종 확정된 것은 아니다. 노조는 조합원 찬반투표를 거쳐 합의안 수용 여부를 결정할 예정이다. 찬반투표에서 과반 찬성이 나오면 임금협약은 최종 타결된다. kji01@newspim.com 2026-05-21 07:45
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박수현 43.5% vs 김태흠 43.9% [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 충남지사 선거에 출마한 박수현 더불어민주당 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 오차 범위 내 초접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐다. 또 충남 도민 10명 중 8명 이상이 이번 지방선거에 투표하겠다는 의향을 밝혔다. ◆ 박수현 43.5% vs 김태흠 43.9%...오차 범위 내 0.4%p 초접전 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 18일부터 19일까지 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 충남지사 후보 지지도 조사 결과 박수현 후보 43.5%, 김태흠 후보 43.9%였다. 두 후보 간 격차는 0.4%p(포인트)로 오차 범위 안이다. '없음'은 4.6%, '잘 모름'은 8.1%였다. 지역별로는 김 후보가 천안시에서 45.0%를 기록해 박 후보(42.7%)보다 높게 조사됐다. 서남권(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군)에서도 김 후보는 48.8%로 박 후보(39.2%)보다 높았다. 반면 박 후보는 아산·당진시에서 47.1%를 기록하며 김 후보(37.5%)에 우세했고, 동남권(공주시·논산시·계룡시·금산군·부여군·청양군)에서도 46.0%로 김 후보(43.2%)를 웃돌았다. 연령별로는 김 후보가 만 18~29세에서 40.8%를 기록해 박 후보(31.5%)보다 높았다. 60대에서도 김 후보는 53.5%로 박 후보(41.2%)보다 높았고, 70세 이상에서는 김 후보 61.3%, 박 후보 26.9%였다. 반면 박 후보는 30대에서 40.2%로 김 후보(39.2%)를 소폭 웃돌았다. 40대에서는 박 후보 61.7%, 김 후보 29.2%였고, 50대에서는 박 후보 56.3%, 김 후보 36.0%로 크게 앞섰다.  성별로는 남성층에서 김 후보가 47.1%를 기록해 박 후보(44.1%)보다 높았다. 여성층에서는 박 후보 42.8%, 김 후보 40.5%였다.  정당 지지층별로는 집권 여당인 더불어민주당 지지층의 84.6%가 박 후보를 지지한다고 답했다. 제1야당인 국민의힘 지지층의 89.4%는 김 후보를 택했다. 조국혁신당 지지층에서는 박 후보 64.5%, 김 후보 24.0%였다. 개혁신당 지지층에서는 김 후보 48.5%, 박 후보 31.0%였다. 투표 의향별로는 '반드시 투표하겠다'는 적극 투표층에서 박 후보가 48.8%로 김 후보(45.2%)보다 높았다. 반면 투표 의향층 전체에서는 김 후보 46.2%, 박 후보 43.8%였다. 투표 의향이 없다는 응답층에서는 박 후보 44.6%, 김 후보 27.7%였다. ◆ 충남도민 83.7% "지방선거 투표하겠다" 투표 의향은 83.7%가 투표하겠다고 답했다. '반드시 투표' 66.1%, '가급적 투표' 17.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 6.0%, '전혀 투표할 생각 없음' 8.0%였다. 권역별 투표 의향은 동남권 85.4%, 서남권 84.1%, 천안시 83.6%, 아산·당진시 82.3%였다. 전 권역에서 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 91.3%로 가장 높았고, 50대 89.7%, 70세 이상 88.9%, 40대 88.3% 순이었다. 뒤이어 30대는 72.5%, 만 18~29세 63.1%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS)방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. oneway@newspim.com 2026-05-21 05:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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