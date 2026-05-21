[6·3 재보선] 송영길 "인천을 바꾼 힘으로 연수를 새롭게"…파란점퍼 출정식

AI 핵심 요약beta
- 송영길 더불어민주당 인천 연수갑 후보가 21일 출정식을 열고 본격 선거운동에 돌입했다
- 송 후보는 이재명 정부 성공과 인천 발전 성과를 강조하며 송도 성장 동력을 연수구 원도심과 연결하겠다고 말했다
- 청학복합환승센터·GTX-B 추진, 특성화고-기업 연계 인재육성, 송도와 원도심 상생 발전 등을 핵심 공약으로 제시했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 송영길 더불어민주당 인천 연수갑 국회의원 보궐선거 후보가 21일 공식 출정식을 열고 본격적인 선거 운동에 돌입했다.
송 후보는 이날 오전 연수구 청학사거리에서 파란점퍼 출정식을 열고 정일영 상임선대위원장을 비롯해 정지열 연수구청장 후보 및 더불어민주당 인천시·구의원 후보들과 함께 민주당 원팀 승리 의지를 다졌다.
송 후보는 "우리가 함께 만든 이재명 정부를 성공시키는 것이야말로 대한민국을 한 단계 업그레이드하는 길"이라고 말했다.
그는 "2010년 저를 인천시장으로 뽑아주신 덕분에 인천을 대대적으로 변화시킬 수 있었다"며 "인천대학교 국립대 전환, 삼성바이오·셀트리온 유치, GCF(녹색기후기금) 및 세계은행 한국지부 유치 등은 미래 인천을 먹여 살릴 토대가 되었다"고 말했다.
그러면서 "이제 송도의 유능한 성장 동력을 우리 연수구 원도심과 확실하게 연결하겠다"고 강조했다.
'연수 대전환'을 위한 핵심 공약으로는 ▲청학복합환승센터 개발 및 GTX-B 노선 차질 없는 추진 ▲연수구 특성화고와 유수 기업 간 채용 연계형 인재양성 시스템 구축 ▲송도국제도시와 원도심의 상생 발전 등을 제시했다.
송 후보는 "당선 즉시 삼성바이오 등 유수 기업들을 모아 연수구 4개 특성화고와 연계해 우리 아이들의 미래를 전폭적으로 책임지겠다"며 "청학역을 교통 허브로 만들어 송도와 원도심을 하나로 잇고 새로운 연수의 시대를 열겠다"고 약속했다.
jeongwon1026@newspim.com