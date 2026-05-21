고려아연, 육군 1군단 장병 AI 자격증 취득 지원

AI 핵심 요약beta
- 고려아연이 21일 국방부·한경과 장병 AI자격증 지원에 나섰다
- 해당 프로그램은 제1군단 장병 대상 AICE 등 AI 자격증 취득을 돕는다
- 고려아연은 2013년부터 1사1병영 등 군 장병 지원을 이어왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고려아연이 국방부와 한국경제신문이 공동 추진하는 장병 자기개발 지원 프로젝트 '장병 북돋움 내일 PASS'에 민간기업 중 처음으로 참여한다고 21일 밝혔다.
고려아연은 육군 제1군단 소속 장병들을 대상으로 인공지능(AI) 분야 자격증 취득 프로그램을 지원한다. 장병들은 AI 기초 이해부터 실무 활용 교육, 국가공인 AI 자격증(AICE) 취득 준비 과정까지 체계적인 교육을 받는다.
'장병 북돋움 내일 PASS'는 국방부와 한국경제신문이 장병들의 복무 환경 조성과 자기개발을 지원하기 위해 추진하는 민·군 협력 프로젝트다. 독서 장려 프로그램인 '리딩 PASS', 건강·체력 증진 프로그램인 '헬스 PASS', 첨단 분야 자격증 취득을 지원하는 '라이센스 PASS', 취업 및 진로 컨설팅 프로그램인 '커리어 PASS' 등 4개 분야로 구성된다.
고려아연이 지원하는 '라이센스 PASS'는 첨단분야 역량 강화를 위한 첫 실행 프로그램이다. 장병들은 이를 통해 디지털 전환 시대에 필요한 핵심 역량을 익힐 수 있다.
정무경 고려아연 지속가능경영부문 사장은 "국가 안보를 위해 헌신하는 장병들이 군 복무 기간을 미래를 준비하는 성장의 시간으로 활용할 수 있도록 지원하게 됐다"고 말했다.
고려아연은 2013년부터 격오지 부대 복지 지원과 모범장병 지원을 위한 '1사1병영' 프로그램을 진행해왔으며, 지금까지 약 20억원을 후원했다.
y2kid@newspim.com