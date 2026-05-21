구조의 미래, 현장에서 답 찾는다…국립소방연구원 'RESCUE 119 포럼'

AI 핵심 요약beta
- 국립소방연구원이 21일 대구에서 구조 미래 포럼을 열었다
- 무호흡잠수 수난구조·수중 실종자 수색모델 등 현장형 연구성과를 공유했다
- 밀폐공간 대응절차·화재현장 시야 개선기술 등 구조 정책·기술 발전 방향을 논의했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청 국립소방연구원이 전국 구조대원들과 함께 실전형 구조기술과 미래 구조정책 방향을 논의하는 자리를 마련했다.
국립소방연구원은 21일 대구 EXCO에서 'RESCUE 119 포럼: 구조의 미래를 설계하다'를 개최했다고 밝혔다.
이번 포럼은 구조 분야 연구성과를 전국 구조대원과 구조담당자들에게 공유하고, 현장 중심 구조 대응체계 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 국립소방연구원 대응기술연구과 연구진과 소방청 구조과, 전국 시·도 구조대원 및 구조담당자 등 50여 명이 참석했다.
포럼에서는 ▲무호흡잠수 기반 수난구조 실증실험 ▲수중 실종자 수색범위 설정 모델 고도화 ▲비화재 밀폐공간 소방대응절차 개선 ▲화재현장 실시간 시야 개선 소형화 장비 기술 개발 등 구조 현장 대응력 강화를 위한 다양한 연구 성과가 발표됐다.
특히 무호흡잠수 기반 수난구조 연구는 실제 내수면 환경에서 실증 실험을 진행해 초기 구조 대응 가능성을 확인하면서 현장 구조대원들의 높은 관심을 받았다.
또 수중 실종자 수색범위 설정 모델 연구에서는 조류와 수심, 입수 지점 등 다양한 환경 요인을 반영한 과학적 수색 기법이 소개됐다.
비화재 밀폐공간 대응 연구에서는 유해가스 노출과 산소결핍 위험이 큰 현장에서 구조대원의 안전 확보를 위한 출동 절차 개선안이 제시됐다.
화재현장 시야 개선 기술 개발 과제에서는 농연과 어둠으로 시야 확보가 어려운 환경에서도 구조 효율을 높일 수 있는 소형 장비 개발 방향과 향후 로드맵이 공유됐다.
아울러 새로운 구조 브랜드와 국민 체감형 대표 성과지표 개발 방향도 소개하며 현장 중심 구조 정책 개선 방안에 대한 의견을 청취했다.
김연상 국립소방연구원장은 "재난 현장이 갈수록 복잡해지고 다양화되는 만큼, 소방 연구 또한 현장 대응력과 실효성을 확보하는 데 주력해야 한다"며 "앞으로도 구조대원과 지속적으로 소통하며 실전형 구조기술 개발과 정책 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com