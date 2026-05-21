은성FA, 전기차 배터리 관리 장치 자동화 설비 수주

AI 핵심 요약beta
- 케이엔에스 자회사 은성FA가 21일 글로벌 완성차 대상 EV용 배터리 관리장치 자동화 설비 28억원 공급계약을 체결했다고 밝혔다.
- 이번 설비는 배터리 제어·모니터링 장치 자동화에 쓰이며, 배터리 안전과 성능 유지에 핵심 역할을 한다.
- 은성FA는 전장·반도체 설비 경험을 바탕으로 전동화 확대에 따른 후속 수주와 구조적 수혜를 기대한다고 했다.
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배터리 제어·모니터링 장치 설비 첫 수주
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 케이엔에스의 자회사 은성FA가 28억원 규모의 글로벌 완성차 기업 대상 전기차(EV)용 배터리 관리 장치 자동화 설비 공급계약을 체결했다고 21일 밝혔다.
이번 계약은 배터리 제어 장치와 배터리 모니터링 장치 자동화 설비를 대상으로 한다. 두 장치는 배터리 밀폐장치와 함께 배터리 상태를 관리하는 3대 핵심 장치로 꼽힌다. 배터리 모니터링 장치는 충전 상태·성능 상태·온도를 실시간으로 감지하고 셀 전압을 정밀하게 측정하며, 셀 밸런싱 기능을 통해 충전 균형과 배터리 내구성을 관리한다. 배터리 제어 장치는 모니터링 장치와 밀폐장치에서 수집한 측정값을 바탕으로 제어 판단을 수행해 과열 등 안전 리스크를 사전에 감지하고 배터리 성능 유지를 지원한다.
은성FA가 배터리 관리 장치 관련 자동화 설비를 수주한 것은 이번이 처음이다. 은성FA는 기존 전장 및 반도체 분야에서 자동화 설비를 제작해 글로벌 대기업에 공급해 왔다. 회사 측은 전방 고객사의 전동화 가속에 따른 후속 수주 가능성도 기대한다고 밝혔다.
은성FA 관계자는 "전기차와 하이브리드 차량 보급 확대와 함께 차량 1대에 탑재되는 초소형 집적 부품 수가 지속적으로 증가하고 있다"며 "이는 첨단산업 자동화 설비를 전문적으로 제작하는 기업들에 구조적인 수혜 요건이 되고 있다"고 말했다.
dconnect@newspim.com