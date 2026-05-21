동해 무릉별유천지, 석회석 폐광지의 혁신적 변신

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 21일 무릉별유천지를 복합관광지로 재탄생시켰다.
- 석회석 채석장에 호수와 절벽이 어우러진 창조적 복원을 이뤘다.
- 라벤더 축제와 체험 프로그램으로 관광 활성화를 꾀했다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시 무릉별유천지가 자연과 문화가 어우러진 복합관광지로 재탄생했다.
21일 시에 따르면 과거 석회석 채광 현장이었던 지역에서 산업유산을 보존하며 새로운 관광 가치를 창출하는 데 성공한 무릉별유천지는 과거 50여 년 동안 대규모 석회석을 채굴하며 대한민국 경제에 기여했던 지역이다. 그러나 채광 종료 이후에는 황량한 풍경만 남아 산업 쇠퇴의 상징으로 인식됐다.
하지만 동해시는 이 지역을 단순히 복구하는 것이 아닌 잊혀진 산업유산의 흔적을 새롭게 조명하는 '창조적 복원' 방식을 택했다. 이러한 노력은 석회석 채석장 부지에 에메랄드빛 호수와 웅장한 석회 절벽을 조화롭게 어우르는 무릉별유천지로 변모하게 했다.
무릉별유천지는 '무릉계곡 암각문'에 나타난 '무릉선원 별유천지'라는 이름에서 유래됐다. 이 이름은 이상향의 의미처럼 과거 채광의 흔적을 기념하며 새로운 공간으로 승화된 장소임을 나타낸다.
특히 청옥호와 금곡호, 그리고 옛 채광장 지형은 무릉별유천지만의 독특한 경관을 만들어낸다. 최근 라벤더 정원이 조성돼 회색빛의 산업 현장은 보랏빛 치유의 공간으로 변화하고 있다.
동해시는 이러한 특색을 살려 2023년부터 라벤더 축제를 개최하고 있으며 오는 6월에는 '2026 무릉별유천지 라벤더 축제'를 준비하고 있다. 이 축제는 폐광지 재생의 가치를 시민과 관광객이 직접 경험하는 참여형 콘텐츠로 자리매김할 예정이다.
과거 소음과 먼지로 가득했던 석회석 채광 현장에서 이제 라벤더 향기와 함께 음악 공연, 체험 프로그램, 야간 경관 등이 어우러져 새로운 활력을 더하고 있다. 이렇게 산업의 기억 위에 문화와 관광, 그리고 휴식이 공존하는 새로운 도시 풍경이 구현되고 있다.
동해시는 무릉별유천지의 변화를 지속적으로 조명하며 그곳의 의미를 확산할 계획이다. 이 지역은 산업화의 기억, 폐광지의 창조적 복원, 복합문화관광지 조성, 라벤더 축제를 통한 지역관광 활성화 등의 흐름 속에서 대한민국을 대표하는 산업유산 관광지로 성장할 전망이다.
onemoregive@newspim.com