이철우, 국립영천호국원 참배로 공식 선거전 돌입

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21일 '국민의힘 원팀' 기치 휘날리며 영천·포항·대구로 강행군

[영천·포항=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3지방선거' 공식 선거운동 첫날인 21일, 이철우 국민의힘 경북도지사 후보가 국립영천호국원 참배를 시작으로 영천과 포항, 대구를 아우르는 '국민의힘 원팀 출정식'으로 본격 선거전에 돌입했다.

이 후보는 이날 오전 이만희 국회의원 등 주요 당직자와 김병삼 영천시장 후보, 박용선 포항시장 후보 등과 함께 국립영천호국원을 참배하고 순국선열과 호국영령의 넋을 기렸다.

'6.3지방선거' 공식 선거운동 첫날인 21일, 이철우 국민의힘 경북도지사 후보가 이날 아침 국립영천호국원 참배와 영천 공설시장에서 열린 합동출정식을 시작으로 공식 선거전에 들어갔다.[사진=이철우 후보 캠프] 2026.05.21 nulcheon@newspim.com

이어 영천 공설시장에서 열린 합동출정식에서 이 후보는 "영천은 6·25때 이 나라를 지킨 호국의 성지이기 때문에 오늘 김병삼 영천시장 후보, 광역·기초의원 후보들과 함께 첫 일정을 영천호국원 참배로 시작했다"며 "영천의 국민의힘 후보들과 함께 힘을 모아 시민 한 분 한 분께 진심을 전하겠다"고 강조했다.

이어 포항 죽도시장으로 이동한 이 후보는 박용선 포항시장 후보를 비롯한 포항 지역 국민의힘 후보들과 함께 합동출정식을 열고 동해안 표심 공략에 나섰다.

이 후보는 "경북 발전의 중심인 포항을 확실히 챙기겠다"며 "대한민국 신산업 동력이자 동해안 관광 발전의 메카로서 포항의 도약을 반드시 이뤄내겠다"고 강조했다.

이 후보는 또 "포항 지역에서의 국민의힘 승리가 곧 경북과 대한민국 전체로 보수 우파의 기세를 퍼뜨리는 중요한 구심점이 될 것"이라며 "후보들과 함께 진심을 담아 시민들의 마음을 얻겠다"고 목소리를 높였다.

이 후보는 포항에 이어 대구 남구로 달려가 추경호 대구시장 후보를 지원했다.

이 후보는 추 후보와의 공동 유세에서 "대구 시민들께서도 실력 있고 검증된 추경호 후보를 반드시 알아봐 주실 거라 믿는다"고 추 후보를 치켜세우고 "경북과 대구가 원팀이 되어 시·도의 발전을 확실하게 이끌어 가는 데 발맞춰 나가겠다"고 강조했다.

이 후보는 또 "'보수의 종갓집'인 경북과 대구의 기세를 전국으로 확산시킬 수 있도록 원팀 체제를 굳건히 할 것"이라며 "박근혜 전 대통령님의 말씀처럼 시·도민 한 분 한 분께 진심을 다해 마음을 전하겠다"고 지지를 호소했다.

이철우 후보는 남은 선거운동 기간에도 경북 전 지역을 순회하며 도민들에게 지역 발전의 비전과 진심을 전할 계획이다.

nulcheon@newspim.com