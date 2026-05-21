이철우, 국립영천호국원 참배로 공식 선거전 돌입

AI 핵심 요약beta
- 이철우 국민의힘 경북도지사 후보가 21일 영천·포항·대구 원팀 출정식으로 공식 선거전에 돌입했다
- 이 후보는 영천호국원 참배와 영천·포항 합동출정식에서 지역 후보들과 함께 보수 결집과 지역 발전을 약속했다
- 이 후보는 대구 추경호 후보 지원 유세 등 경북 전역을 순회하며 보수 우파의 전국 확산과 원팀 체제 강화를 강조했다
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[영천·포항=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3지방선거' 공식 선거운동 첫날인 21일, 이철우 국민의힘 경북도지사 후보가 국립영천호국원 참배를 시작으로 영천과 포항, 대구를 아우르는 '국민의힘 원팀 출정식'으로 본격 선거전에 돌입했다.
이 후보는 이날 오전 이만희 국회의원 등 주요 당직자와 김병삼 영천시장 후보, 박용선 포항시장 후보 등과 함께 국립영천호국원을 참배하고 순국선열과 호국영령의 넋을 기렸다.
이어 영천 공설시장에서 열린 합동출정식에서 이 후보는 "영천은 6·25때 이 나라를 지킨 호국의 성지이기 때문에 오늘 김병삼 영천시장 후보, 광역·기초의원 후보들과 함께 첫 일정을 영천호국원 참배로 시작했다"며 "영천의 국민의힘 후보들과 함께 힘을 모아 시민 한 분 한 분께 진심을 전하겠다"고 강조했다.
이어 포항 죽도시장으로 이동한 이 후보는 박용선 포항시장 후보를 비롯한 포항 지역 국민의힘 후보들과 함께 합동출정식을 열고 동해안 표심 공략에 나섰다.
이 후보는 "경북 발전의 중심인 포항을 확실히 챙기겠다"며 "대한민국 신산업 동력이자 동해안 관광 발전의 메카로서 포항의 도약을 반드시 이뤄내겠다"고 강조했다.
이 후보는 또 "포항 지역에서의 국민의힘 승리가 곧 경북과 대한민국 전체로 보수 우파의 기세를 퍼뜨리는 중요한 구심점이 될 것"이라며 "후보들과 함께 진심을 담아 시민들의 마음을 얻겠다"고 목소리를 높였다.
이 후보는 포항에 이어 대구 남구로 달려가 추경호 대구시장 후보를 지원했다.
이 후보는 추 후보와의 공동 유세에서 "대구 시민들께서도 실력 있고 검증된 추경호 후보를 반드시 알아봐 주실 거라 믿는다"고 추 후보를 치켜세우고 "경북과 대구가 원팀이 되어 시·도의 발전을 확실하게 이끌어 가는 데 발맞춰 나가겠다"고 강조했다.
이 후보는 또 "'보수의 종갓집'인 경북과 대구의 기세를 전국으로 확산시킬 수 있도록 원팀 체제를 굳건히 할 것"이라며 "박근혜 전 대통령님의 말씀처럼 시·도민 한 분 한 분께 진심을 다해 마음을 전하겠다"고 지지를 호소했다.
이철우 후보는 남은 선거운동 기간에도 경북 전 지역을 순회하며 도민들에게 지역 발전의 비전과 진심을 전할 계획이다.
nulcheon@newspim.com