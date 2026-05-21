민주 "이스라엘군 韓 활동가 나포 외교적으로 유감...무사 귀환 결정 환영"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당은 21일 이스라엘군에 나포됐던 한국인 활동가 2명의 석방과 귀환을 환영했다
- 민주당은 우리 국민 안전을 위해 행동한 정부 관계자와 귀환을 기원한 국민들에게 감사를 전했다
- 민주당은 이스라엘의 부당한 인권침해를 비판하며 양국 관계에 걸맞은 행동과 국민 생명·안전 보호를 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 이스라엘군에 나포됐던 한국인 활동가 2명이 석방된 데 대해 무사 귀환을 환영한다'는 입장을 밝혔다.
강준현 민주당 수석대변인은 21일 브리핑을 통해 "더불어민주당은 석방된 두 분의 우리 활동가분들에게 진심 어린 환영의 뜻을 전하며 우리 국민의 안전을 위해 적극적으로 행동해 준 정부 관계자와 무사 귀환을 바라주신 국민 여러분께도 감사드린다"고 밝혔다.
강 수석대변인은 "정당한 사유도 없이 우리 국민의 자유와 권리를 침해하는 행위는 그 자체로 부당한 일"이라며 "더군다나 그 대상이 전쟁의 여파 속에서 구호 활동을 위해 노력하는 사람들이었다는 점에서는 외교적으로 매우 유감스러운 일"이라고 주장했다.
이어 "이스라엘 정부가 대한민국과의 관계 발전을 희망한다고 밝힌 만큼 그에 상응하는 행동과 신뢰가 있기를 바란다"며 "정부는 세계 곳곳에서 활동하는 우리 국민의 생명과 안전 확보에 더욱 최선을 다해주시기 바란다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com