서울경찰청, 스타벅스 '5.18 탱크데이' 정용진 고발 사건 수사

AI 핵심 요약beta
- 서울경찰청이 21일 스타벅스코리아 탱크데이 고발 사건을 병합 수사하기로 했다
- 시민단체와 5·18 유공자들이 정용진 회장 등을 모욕·명예훼손 및 특별법 위반 혐의로 고발했다
- 스타벅스코리아는 논란 후 문구를 삭제하고 사과했으며 정 회장은 손정현 전 대표 등을 해임했다
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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 스타벅스 코리아의 '탱크데이' 프로모션 논란과 관련된 고발 사건을 서울경찰청이 병합해 수사한다.
21일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 각각 서울 강남경찰서에 배당되고 광주남부경찰서에도 접수된 정용진 신세계그룹 회장과 손정현 전 스타벅스 코리아 대표 등에 대한 고발 사건을 병합해 수사한다.
앞서 스타벅스 코리아는 지난 18일 자사 애플리케이션을 통해 '탱크 텀블러 시리즈'를 판매하면서 '탱크데이', '책상에 탁' 등의 문구를 사용했다.
이에 시민단체 서민민생대책위원회는 지난 20일 정 회장 등을 모욕 및 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발했다. 서민위는 "5·18 민주화운동 당시 계엄군 탱크 투입과 1987년 박종철 고문치사 사건을 연상시킨다"며 "5·18 민주화운동과 유족, 광주 시민 등에 대한 모욕과 명예훼손에 해당한다"고 주장했다.
5·18민주화운동 유공자 5명도 지난 20일 정 회장과 손 대표, 마케팅 관계자 등 4명을 5·18민주화운동 특별법 위반 및 모욕 혐의로 광주남부경찰서에 고발했다.
한편 스타벅스코리아는 이벤트 문구와 상품명이 역사적 사건을 연상시킨다는 비판이 제기되자 관련 콘텐츠를 삭제하고 사과했다. 정 회장 또한 논란이 일자 곧바로 손 전 대표와 담당 임원을 해임했다.
gdy10@newspim.com