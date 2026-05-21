넷마블, '왕좌의 게임' 통신사 결제 할인 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 21일부터 왕좌의 게임: 킹스로드 결제 할인 행사를 했다
- 이용자는 통신사 페이지 응모 후 통신사 결제로 결제 시 기본 3000원 할인을 받는다
- 누적 결제액에 따라 최대 10만 원 한도 내 5~10% 추가 할인을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 신작 모바일게임 '왕좌의 게임: 킹스로드'에서 SK텔레콤, KT, LG U+ 등 통신 3사와 협력해 결제 할인 프로모션을 진행한다.
21일부터 6월 3일까지 약 2주간 진행되는 이번 이벤트는 통신사 이벤트 페이지에서 응모한 후 해당 통신사 결제 수단으로 구글플레이에서 결제하면 참여할 수 있다.
응모를 완료한 이용자는 결제 시 기본 3000원의 할인을 받는다. 누적 결제 금액에 따라 추가 할인도 제공된다. 10만 원 이상 30만 원 미만 결제 시 5% 할인이 적용되며 30만 원 이상 결제 시에는 10% 할인(최대 10만 원)을 받을 수 있다.
'왕좌의 게임: 킹스로드'는 HBO 드라마 시리즈 '왕좌의 게임' 시즌4를 배경으로 개발된 오픈월드 액션 RPG다. 넷마블이 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트 산하 HBO로부터 공식 라이선스를 획득해 제작했다.
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