[6·3 지선] 정원오, 오세훈 'GTX 토론' 요구에 "안전 문제를 왜 자꾸 정쟁화 하나"

정원오, GTX 삼성역 지하 5층 현장 방문

"균열 많아…토론이 안전을 가져오느냐"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 '수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간 철근 누락 관련 토론을 진행하자'는 발언에 대해 "왜 정쟁으로 비화하는지 모르겠다"고 지적했다.

정 후보는 21일 서울 강남구에 있는 GTX-A 삼성역 구간 지하 5층 현장을 찾아 천장 균열 등을 살폈다. 현장에는 박민우 현대건설 현장소장과 천준호 민주당 원내운영수석부대표, 고민정 민주당 의원 등도 함께했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 21일 오후 서울 영동대로 GTX-A 삼성역 공사 현장을 찾아 철근 누락 상태를 점검한 후 브리핑을 하고 있다. 2026.05.21 kunjoo@newspim.com

정 후보는 "지하 5층 현장을 직접 가 보니 균열이 너무 많아서 놀랐다"며 "구조적인 균열이냐, 외적인 균열이나 이런 부분에 대한 논의가 있을 것 같다. 이것은 전문가의 영역이기 때문에 전문가들께서 이 부분에 대한 면밀한 검토와 조사, 판단, 거기에 맞는 대안도 만들어 주길 바란다"고 밝혔다.

이날 오전 이재명 대통령은 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락 사태와 관련해 엄정한 실태 파악과 철저한 안전 점검을 관계부처에 지시했다. 관련해 오 후보는 페이스북을 통해 "이재명 대통령이 직접 나섰다"며 "대통령까지 나서서 기왕 관권선거를 시작했으니, 이제 정 후보는 더 이상 대통령 뒤에 숨지 말고 직접 토론하자"고 촉구했다.

정 후보는 현장에서 기자들과 만나 "안전 문제는 관심과 대응, 노력과 실천에서 안전을 가져오는 것이다. 토론이 안전을 가져오냐"고 반박했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 21일 오후 서울 영동대로 GTX-A 삼성역 공사 현장을 찾아 철근 누락 상태를 점검하고 있다. 2026.05.21 kunjoo@newspim.com

그러면서 "이런 일들에 대해 왜 자꾸 정쟁으로 비화하려고 하는지 모르겠다"며 "안전을 어떻게 하면 챙길 건지에 대한 대응을 요구하고 있는데 이걸 또 정쟁으로 토론하자, 이렇게 하면 안 된다. 안전 문제는 그야말로 관심이 있어야 하는 것"이라고 말했다.

앞서 정 후보는 당선 시 GTX-A 삼성역 구간 공사 일부 구간을 중단하겠다고 밝힌 바 있다. 이에 대해 정 후보는 "이 많은 구간의 공사를 중단하겠다는 게 아니고 보강해야 할 부분에 대해 보강을 완료한 후 (공사를) 계속하겠다는 것"이라고 설명했다.

이어 "보강이 완료돼야 공사가 추가로 진행되는 것 아니냐. 보강이 완료되려고 한다면 보강 방법을 찾아야 하는데 그럴 때까지 당연히 그 시간까지는 중단되는 것이 맞다"고 덧붙였다.

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