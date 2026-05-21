스마일게이트 '이프선셋', 스팀 판매 10만장 돌파

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트의 이프선셋이 출시 1년 만에 10만장을 돌파했다.
- 해양 대규모 업데이트가 판매 상승을 이끌었다.
- 하반기 글로벌 정식 출시와 추가 업데이트를 예고했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트가 퍼블리싱하고 폴리모프 스튜디오가 개발한 오픈월드 서바이벌 RPG '이프선셋'이 스팀 얼리액세스 출시 약 1년 만에 누적 판매량 10만장을 돌파했다.
게임은 미지의 섬 '루미노라'를 배경으로 자원을 수집하고 거점을 구축하며 생존하는 샌드박스 게임이다. 높은 자유도의 플레이와 지속적인 콘텐츠 업데이트로 글로벌 유저층을 확대해왔다.
판매량 증가의 주요 요인은 지난달 29일 공개된 해양 콘텐츠 대규모 업데이트다. 이번 업데이트로 유저는 해적선을 건설하고 적 해적선과 포격전을 벌일 수 있게 됐다.
새로운 해저 탐험 콘텐츠도 추가돼 생존과 성장에 필요한 아이템과 재료 수집이 가능해졌다. 업데이트 이후 북미와 독일 등 해외 시장을 중심으로 긍정적인 반응을 얻었다.
두 회사는 유저 피드백을 바탕으로 편의성 개선과 추가 해양 콘텐츠 업데이트를 진행할 계획이다. 메인 퀘스트 동선 개선과 최종 보스 '크라켄 전투' 추가 등을 통해 완성도를 높인 후 올해 하반기 스팀, 스토브, 에픽스토어에서 글로벌 정식 출시를 진행할 예정이다.
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