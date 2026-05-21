[르포] 배그 모바일 세계관 성수동 상륙...체험형 팝업 '제 8구역'서 전장 누빈다

기아 언플러그드 그라운드·펍지 성수에 배그 모바일 세계관 구현

사격·자기장 피하기·스탬프 투어 등 각종 체험형 프로그램 마련

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 크래프톤의 배틀그라운드(PUBG MOBILE, 펍지 모바일) 게임 속 공간들이 서울 성수동에 마련됐다. 성수동 '펍지 성수'와 '기아 언플러그드 그라운드'에 배그 모바일 8주년을 기념한 팝업 스토어 '제 8구역'이 열린 것이다.

21일 오후 팝업 스토어가 열리는 중인 기아 언플러그드 그라운드를 찾았다. 이번에 배그 모바일이 기아와 컬래버레이션을 진행하면서 배그 모바일과 게임과 기아 전기차를 동시에 체험해볼 수 있었다.

기아 언플러그드 그라운드에서는 기아 전기차와 함께 구현된 배그 모바일 게임 속 공간에서 사격 체험을 할 수 있다. [사진= 정승원 기자]

기아 언플러그드 그라운드에 마련된 체험 공간 '제 8구역'은 배그 모바일 속의 각종 미션을 직접 체험해볼 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.

함께 팝업을 진행하는 펍지 성수가 배그 모바일 속 자기장 내부를 구현했다면 기아 언플러그드 그라운드에서는 각종 전투를 체험할 수 있도록 했다.

기아와 협업한 공간인 만큼 기아 전기차로 체험해볼 수 있는 미션들이 많았다. EV 랜딩은 배그 모바일 내부의 소품과 기아 EV4 차량을 활용해 자기장 속으로 랜딩할 수 있도록 했다. 무사히 랜딩을 마쳤다면 미션 완료의 의미로 스탬프를 찍어줬다.

실제 게임에서 아이템을 얻는 파밍도 체험 가능했다. 뽑기를 통해 회복 아이템, 착용 장비, 무기 등의 카드가 나오면 그에 해당하는 아이템을 실제 기아 전기차에서 찾으면 된다. 역시 미션을 완료하면 스탬프를 받을 수 있었다.

이번 팝업에서는 아이템 파밍 체험도 가능하다. 전시된 기아 전기차 내부에서 아이템을 찾을 수 있었다. [사진= 정승원 기자]

배그 모바일에 나오는 전투모를 착용하고 EV4와 사진을 찍거나 RC카로 기아 EV4를 운전해볼 수도 있었다. RC카 조작이 익숙하지 않았지만 스탬프를 받는 데는 어려움이 없었다.

무엇보다 역시 게임 속에서처럼 직접 사격을 해볼 수 있는 'EV3 배틀존'이 가장 인기가 있었다. EV3 배틀존에는 기아의 EV3가 전시돼 있고 그 사이로 과녁을 맞혀야 했다. 직접 레이저총을 쏘고 과녁으로 점수를 확인하면서 슈팅 게임 본연의 재미를 느낄 수 있었다.

미션을 마치고 미션별 스탬프를 모두 찍었다면 기념품을 받을 수 있다. 음료와 스낵도 받을 수 있었지만 럭키드로우를 할 수 있는 코인도 받을 수 있다는 점이 재미를 더했다. 팝업 행사에 왔으면 뭐라도 더 받을 수 있는 경우가 좋았다.

기아 언플러그드 그라운드, 펍지 성수의 미션을 모두 완료하면 받을 수 있는 제 8구역 생존키트. [사진= 정승원 기자]

'제 8구역' 세계관은 펍지 성수로도 연결됐다. 기아 언플러그드 그라운드에서 펍지 성수까지는 도보로 10분 가량 걸어야 했지만 앞선 체험이 즐거웠다면 큰 문제는 되지 않을 것으로 보였다.

펍지 성수에는 배그 모바일 속 자기장이 내부가 구현됐다. 대형 블루존 에어돔으로 구현된 자기장 내부에는 파란색 공이 가득 찬 볼풀 체험을 할 수 있었다. 에어돔 가운데에는 역시 기아 EV4가 전시돼 있어 직접 탑승해보거나 사진을 찍을 수도 있었다.

에어돔 옆에는 자기장이 실제로 다가오는 경험을 할 수 있는 인서클 챌린지가 있었다. 마치 기계식 세차장의 기기가 다가오는 것처럼 움직이는 자기장으로부터 도망가면서 장애물을 피해 목적지에 도착하면 스탬프를 받을 수 있다. 직접 몸을 움직이는 체험인 만큼 체험존에서는 웃음 소리가 끊이지 않았다.

배그 모바일 게임을 경험해볼 수 있는 공간도 마련됐다. 크래프트 그라운드존에서는 운전면허 시험장 맵, 훈련장 맵, 1대1맵을 갤럭시 S26 울트라와 갤럭시 탭 S11 울트라로 체험해볼 수 있었다. 배그를 잘 모르는 사람이라면 직접 게임을 플레이해볼 수 있는 것이다.

크래프톤은 배그 지식재산권(IP)을 기반으로 성장세를 기록하고 있다. 이번에 기아 언플러그드와 펍지 성수에 마련된 '제 8구역' 팝업은 이런 배그 IP의 위력을 체험해볼 수 있는 공간이었다.

배그를 플레이해본 사람이라면 직접 게임 속 플레이를 현실에서 체험해볼 수 있어 즐겁고 배그를 잘 모르는 사람이더라도 슈팅이나 에어돔 내 볼풀 등 즐길거리는 충분했다.

이번 팝업은 5월 21일부터 25일까지 서울 성수에서 진행된다. 두 거점의 미션을 모두 완료한 참가자에게는 '제8구역 생존 키트' 가 증정된다.

크래프톤의 배틀그라운드(PUBG MOBILE, 펍지 모바일) 게임 속 공간들이 서울 성수동에 마련됐다. 사진은 펍지 성수에 마련된 블루존 에어돔의 모습. [사진= 크래프톤]

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