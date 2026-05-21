수성구새마을회·수성구정신건강복지센터, '생명존중안심마을' 조성 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 수성구새마을회와 정신건강복지센터는 20일 생명존중안심마을 조성 업무협약을 체결했다
- 생명존중안심마을은 자살 예방과 정신건강 위기 조기 발견으로 안전한 지역 공동체를 구축하는 사업이다
- 양 기관은 생명존중 캠페인, 고위험군 발굴·연계, 지역 안전망과 네트워크 구축에 협력하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구새마을회와 수성구정신건강복지센터는 지난 20일 수성구정신건강복지센터에서 지역사회 자살 예방과 생명존중 문화 확산을 위한 '생명존중안심마을' 조성 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.
'생명존중안심마을'은 지역 주민과 기관·단체가 협력해 정신건강 위기 상황을 조기에 발견·예방하고 안전한 지역 공동체를 구축하는 사업이다.
이번 협약에 따라 양 기관은 ▲생명존중 문화 확산 및 캠페인 공동 추진▲정신건강 고위험군 발굴 및 전문기관 연계▲지역사회 촘촘한 안전망 및 네트워크 구축 등에 적극 협력하기로 했다.
윤종현 수성구새마을회장은 "생명존중은 우리 사회가 함께 지켜야 할 가장 중요한 가치"라며 "새마을회의 폭넓은 네트워크를 활용해 주민들의 정신건강 증진과 따뜻한 공동체 조성에 힘을 보태겠다"고 말했다.
이창민 수성구정신건강복지센터장은 "지역사회와의 긴밀한 공조를 통해 주민들이 안심하고 생활할 수 있는 생명존중안심마을을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
한편, 수성구새마을회는 평소에도 다양한 봉사활동과 공익 캠페인을 전개하며 지역 공동체 의식 함양과 주민 화합에 앞장서고 있다.
yrk525@newspim.com