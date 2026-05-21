대구시, 하수도 취약지역 선제 점검… 여름철 침수예방 만전

AI 핵심 요약beta
- 대구시가 21일 동구청과 합동으로 하수도 취약지역 점검과 빗물받이 청소, 시민 홍보 캠페인을 했다
- 대구시는 9개 구·군과 함께 빗물받이·맨홀 청소와 하수관로 준설을 지속해 장마철 침수 예방 대응체계를 강화하고 있다
- 전통시장 불법 덮개 제거와 시민 인식 개선 캠페인을 이어가며 생활 속 침수 예방 실천 참여를 확대할 계획이다
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'막힘없는 빗물받이' 캠페인 전개… 불법 덮개 제거 시민 협조 당부
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시가 다가오는 여름철 장마와 집중호우에 대비해 하수도 취약지역 선제 점검에 나섰다. 대구시는 21일 동구청과 합동으로 동구시장 일원에서 하수도 시설물 점검 및 빗물받이 청소를 실시하고, 도시침수 예방을 위한 시민 홍보 캠페인을 펼쳤다.
이번 합동 점검은 본격적인 여름철 자연재난 대책기간에 앞서, 상가가 밀집한 전통시장과 저지대 등 하수도 취약지역의 배수 기능을 사전에 확인해 집중호우로 인한 피해를 막기 위해 마련됐다.
특히 최근 기상이변과 국지성 집중호우가 잦아지면서 하수 역류와 배수 불량 관련 민원이 증가함에 따라, 대구시는 9개 구·군과 협력해 빗물받이·맨홀 청소와 하수관로 준설을 지속 추진하는 등 침수 예방 대응체계를 한층 강화하고 있다.
이날 동구시장 일원에서는 빗물받이 청소와 함께 '막힘없는 빗물받이 만들기' 캠페인도 진행됐다. 현장에서는 ▲빗물받이에 쓰레기 버리지 않기 ▲불법 덮개 설치하지 않기 등 생활 속 실천 사항을 안내하며 시민들의 적극적인 참여를 당부했다.
전통시장 일대는 악취 차단 등을 이유로 빗물받이에 고무판이나 장판 등 덮개를 설치하는 사례가 많다. 하지만 이는 집중호우 시 빗물 유입을 막아 인근 지역의 침수 위험을 높이는 원인이 될 수 있어 각별한 주의가 필요하다.
이에 대구시는 상인회를 중심으로 불법 덮개 제거를 유도하고 관련 안내문을 배부하는 등 시민 인식 개선과 자발적인 참여 확대에 주력하고 있다. 아울러 주요 사거리 전광판과 전자게시대, 구·군 소식지, 홍보 전단 등을 활용해 관련 캠페인을 지속 추진하고, 시민들의 침수 예방 실천 참여를 확대해 나갈 방침이다.
김정섭 대구광역시 환경수자원국장은 "최근 기상이변으로 장마와 집중호우가 빈번해지면서 도시침수 예방의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "전통시장과 저지대 등 하수도 취약지역을 중심으로 선제적인 점검과 시민 홍보를 강화해 침수 피해 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.
yrk525@newspim.com