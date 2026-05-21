보산진-의료계, '전주기 의사과학자' 육성 맞손…연구 생태계 구축 본격화

바이오헬스 글로벌 경쟁력 강화에

의사과학자 핵심 인재로 '급부상'

국내 연구 교육 시스템 부족 지적

"연구 몰입할 수 있는 환경 만들 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 한국보건산업진흥원(보산진)이 국내 의료계 핵심 기관들과 손잡고 의대 교육부터 임상 현장 연구까지 끊김 없이 이어지는 '전주기 의사과학자 연구 생태계 구축'에 본격적으로 나선다.

보산진은 21일 대한민국의학한림원, 대한의학회, 한국의과대학의학전문대학원협회와 의사과학자 육성 정책 개발 지원을 위한 업무협약(MOU)을 각각 체결했다고 밝혔다.

한국보건산업진흥원 전경 사진 [사진=한국보건산업진흥원] 2026.04.21 sdk1991@newspim.com

의사과학자는 환자 진료 경험을 연구로 연결해 의료현장의 문제를 혁신기술과 치료법으로 전환하는 핵심 인재다. 최근 바이오헬스 산업 경쟁력 강화와 함께 중요성이 커지고 있다. 그러나 국내에서는 연구와 진료를 병행할 수 있는 제도적 기반, 연구환경, 체계적인 연구교육 시스템이 충분히 마련되지 않았다는 현장의 지적이 지속되고 있다.

보산진은 의료계와 함께 이번 업무 협약을 기반으로 의대 교육부터 임상현장 연구까지 연결하는 '전주기 의사과학자 연구 생태계 구축'에 본격 착수하기로 했다. 단순 인재양성을 넘어 의사과학자가 연구를 지속하고 성장할 수 있도록 제도·교육·병원 내 연구환경 전반을 함께 설계한다. 의학교육 단계부터 수련, 연구 활동, 연구 지속 단계까지 이어지는 지원체계를 의료계와 공동 구축함으로써 의사과학자 성장 과정에서 반복적으로 제기된 연구 공백과 이탈 문제를 완화하고 연구 지속 기반을 강화한다.

진흥원과 각 기관은 앞으로 전문성을 기반으로 정책-교육-현장을 연결하는 역할을 수행한다. 대한민국의학한림원은 우리나라 의학 분야를 대표하는 학술 기관으로 의사과학자 육성의 법·제도 기반 마련을 위한 현황을 분석하고 정책 수요 발굴할 예정이다.

대한의학회는 의학 전문학회 연합체로서 전공의 연구환경과 임상현장 연구 생태계를 분석하고 수련제도 연구지원체계 마련에 나선다. 한국의과대학·의학전문대학원협회는 전국 의과대학과 의학전문대학원을 대표하는 협의체로 의과대학 교육 현장의 연구 역량을 진단하고 의과대학 공동 실행전략을 수립하는 등 의대생 연구문화 확산에 핵심적 역할을 수행한다.

차순도 보산진 원장은 "의사과학자는 바이오헬스 혁신을 이끄는 핵심 인재"라며 "의사과학자의 연구 여정이 개인의 열정에만 의존하지 않도록 연구에 몰입할 수 있는 환경과 생태계를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

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