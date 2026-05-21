[내일날씨] 전국 대체로 흐림…한낮 27도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 22일 한반도 날씨는 대체로 흐리다 밝혔다
- 22일 낮 최고 27도, 아침 12~17도로 선선하겠다
- 강원·경북·제주 일부에 비 오고 미세먼지는 좋음 수준이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 22일인 금요일은 전국이 대체로 흐린 가운데 한낮 기온은 27도를 보일 전망이다.
21일 기상청에 따르면 오는 22일 제주도를 제외한 한반도는 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아질 전망이다. 다만 밤에는 다시 흐리겠다. 강원도와 경상북도, 제주도 일부 지역에서는 곳에 따라 비가 이어질 전망이다.
아침 최저기온은 12~17도로 전망된다. ▲서울 15도 ▲인천 15도 ▲춘천 12도 ▲강릉 13도 ▲대전 15도 ▲대구 15도 ▲전주 16도 ▲광주 16도 ▲부산 16도 ▲제주 16도 ▲울릉도·독도 15도다.
낮 최고기온은 17∼27도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 26도 ▲인천 27도 ▲춘천 24도 ▲강릉 19도 ▲대전 25도 ▲대구 23도 ▲전주 27도 ▲광주 26도 ▲부산 23도 ▲제주 22도 ▲울릉도·독도 20도다.
미세먼지는 전 권역이 '좋음'을 나타내겠다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼4.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다.
calebcao@newspim.com