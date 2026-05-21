李대통령, '중국인, 강남 아파트 944채 매수' 보도에 "가짜뉴스…5명 불과해"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 21일 강남 아파트 944채 중국인 매수설을 보도한 언론을 겨냥해 허위기사라고 비판했다
- 이 대통령은 강남구 집합건물 중국인 매수는 1~4월 5명에 불과하다며 관련 가짜 영상기사가 삭제됐다고 했다
- 이 대통령은 해당 보도가 혐중 선동을 노린 가짜뉴스로 보인다며 경제언론이 혐중을 부추겨 무슨 도움이 되냐고 따졌다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 21일 중국인이 다주택자가 매도한 서울 강남 아파트 944채를 기습매수 했다는 언론보도를 겨낭해 "명백한 허위기사"라며 "엄중하게 책임을 물어야 한다"고 지적했다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 '강남 아파트 944채 중국인이 매수, 6.3 지방선거 중국인 14만 명 투표 예정, 홍콩 이렇게 망했다"고 쓴 팻말을 든 청년의 사진이 포함된 엑스 게시글을 공유하며 이같이 말했다.
해당 게시글의 글쓴이는 자신을 자유혁신당 당원이라고 소개하며 '윤어게인'이라고 적었다.
이 대통령은 "확인해보니 1~4월 간 서울 강남구 집합건물 중국인 매수는 5명에 불과했다"며 "(해당 언론이) 가짜 영상기사를 냈다가 지금은 삭제했다"고 밝혔다.
이 대통령은 이어 "혐중(중국 혐오) 선동 재료로 사용될 수 있게 의도적으로 만든 가짜뉴스 기사로 추정된다"며 "명색이 언론, 그것도 경제언론인데 혐중을 부추겨 나라와 국민에 무슨 도움이 되겠느냐"고 따졌다.
the13ook@newspim.com