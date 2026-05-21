"건강 챙기면 혜택 따라온다"…이장우표 '생활밀착 복지' 공개

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건강 활동 시 월 최대 4만 원 혜택…시니어주택 2500호 공급 추진

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 공식선거운동 첫날 시민 건강 관리부터 고령층 주거 문제까지 아우르는 생활밀착형 복지 공약을 내놨다. '건강도시 대전' 구상으로 단순 지원금을 나눠주는 방식이 아니라 시민들이 건강한 생활을 할수록 실질적인 혜택이 돌아가도록 설계한 점이 핵심이다.

특히 고령층에게는 안정적인 주거와 생활 서비스를 함께 제공하는 공공형 시니어주택 공급도 추진하면서 "대전에서만큼은 건강과 노후 걱정을 줄이겠다"는 메시지를 전면에 내세웠다.

이장우 대전시장 후보는 21일 제8차 정책공약 발표를 통해 시민 참여형 건강 인센티브 제도인 '3GO 건강캐시(걷GO·타GO·받GO)'와 '대전형 시니어주택' 2500호 공급 계획을 공개했다.

21일 선거사무소에서 '3GO 건강캐시' 공약을 발표하고 있는 이장우 국민의힘 대전시장 후보. [사진=이장우 후보 캠프] 2026.05.21 nn0416@newspim.com

우선 건강캐시는 시민들이 걷기·달리기 활동과 자전거·대중교통 이용을 실천하면 이를 포인트로 환산해 현금처럼 돌려주는 방식이다. 월 20일 이상 활동 기준으로 월 최대 4만 원까지 지급되며 4인 가족이 함께 참여할 경우 연 최대 192만 원 상당의 혜택을 받을 수 있다는 게 이 후보 측 설명이다.

특히 단순 건강 캠페인을 넘어 취약계층의 생활 부담 완화와 지역경제 활성화까지 연계하겠다는 점에 초점이 맞춰졌다. 적립 포인트는 대전사랑카드 전환을 통해 지역 소상공인 가맹점에서 사용할 수 있도록 하고 일정 포인트 이상 누적 시에는 병원 건강검진 바우처 제공도 추진한다.

또 유기동물 보호소 기부 등 공익 활동에도 활용할 수 있도록 해 시민 참여형 복지 모델로 운영한다는 구상이다. 이를 위해 AI 기반 데이터 수집·관리 시스템과 연계한 대전형 공공헬스 플랫폼도 구축할 계획이다.

이 후보는 "건강을 지키면서 시민들에게 실질적인 혜택까지 제공하는 체감형 정책"이라며 "건강 증진과 지역경제 활성화가 함께 이뤄지는 선순환 구조를 만들겠다"고 밝혔다.

고령층 주거 안정을 위한 '대전형 시니어주택' 공급 계획도 함께 제시됐다. 동구 선량지구 750호, 중구 350호, 대덕구 340호, 서구 갑천친수구역 300호, 유성구 서남부 스포츠타운 760호 등 총 2500호 규모다.

해당 사업은 공공 주도의 중산층 맞춤형 실버주택 사업으로 비교적 소득이 있지만 민간 고급 실버타운 입주가 어려운 고령층을 겨냥했다. 장기 거주가 가능한 공공지원 민간임대 방식으로 추진되며 대전도시공사가 공영개발 형태로 사업을 맡는다.

특히 단순 주거 공급을 넘어 식사·청소·세탁 등 생활지원 서비스를 제공하고 병원과 생활편의시설 접근성이 높은 역세권 중심으로 조성해 고령층 생활 편의를 높이겠다는 계획이다.

이장우 후보는 "어르신들이 경제적 부담은 줄이고 품격 있는 노후를 누릴 수 있도록 주거·복지 체계를 강화하겠다"며 "건강한 도시이자 따뜻한 복지 도시 대전을 만들겠다"고 강조했다.

nn0416@newspim.com