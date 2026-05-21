[극적 타결] 총파업 리스크 털어낸 삼성전자, AI 반도체 수주전 다시 뛴다

서버 D램·HBM 생산 차질 우려↓

2나노 GAA 고객 확보전 재가동

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 노사가 총파업 예정일을 하루 앞두고 잠정합의안을 도출하면서 글로벌 인공지능(AI) 반도체 고객사들의 공급망 불안도 한풀 꺾일 것으로 보인다. AI 반도체 시장에서 기술력뿐 아니라 생산 안정성과 조직 운영 능력까지 핵심 평가 요소로 떠오른 가운데, 삼성전자는 총파업 리스크를 덜고 글로벌 고객 확보전에 다시 집중할 수 있게 됐다.

특히 고대역폭메모리(HBM), 서버용 D램, 첨단 파운드리 등 AI 반도체 핵심 제품은 글로벌 빅테크의 투자 일정과 맞물려 움직인다. 총파업이 현실화할 경우 단기 생산 차질 여부를 떠나 삼성전자의 공급 안정성에 대한 우려가 커질 수 있었던 만큼, 이번 합의는 수주 경쟁 측면에서도 의미가 있다는 평가다.

◆ 총파업 고비 넘긴 삼성

21일 업계에 따르면 삼성전자 노사는 전날 2026년 임금협약 잠정합의안을 도출하고, 이날부터 예고했던 총파업을 유보했다. 조합원 찬반투표는 오는 22일 오후 2시부터 27일 오전 10시까지 진행되며, 과반 찬성을 얻으면 합의안은 최종 가결된다.

[AI 이미지=김정인 기자]

이번 합의로 삼성전자는 당장 우려됐던 생산 차질 리스크를 덜게 됐다. 총파업 가능성이 완전히 사라진 것은 아니지만, 글로벌 AI 반도체 고객사들이 주시하던 공급망 불안은 단기적으로 진정될 가능성이 커졌다.

◆ AI 고객사 공급망 불안 한숨 돌려

이번 타결의 가장 큰 의미는 글로벌 AI 반도체 고객사들의 공급망 불안을 진정시켰다는 점이다. AI 서버와 데이터센터 투자가 확대되면서 빅테크 고객사들은 HBM, 서버용 D램, 낸드플래시 등 메모리 제품의 안정적 확보를 중요하게 보고 있다.

AI 반도체 공급망에서는 개별 제품 성능만큼 납기와 물량 대응 능력이 중요하다. 고객사 입장에서는 필요한 시점에 필요한 물량을 받을 수 있는지가 투자 계획과 직결된다.

실제 글로벌 AI 반도체 고객사들은 공급 안정성을 핵심 변수로 보고 있다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난 18일(현지시간) 블룸버그TV 인터뷰에서 "엔비디아는 지난 2~3년 동안 공급망을 기획해 세계에서 가장 거대한 공급망을 보유하고 있다"며 "파트너들은 공급 물량을 보장하는 데 많은 노력을 기울이고 있다"고 말했다.

삼성전자는 메모리, 파운드리, 첨단 패키징을 함께 보유한 종합 반도체 기업이다. AI 반도체 공급망에서 여러 축을 동시에 제공할 수 있다는 점은 강점이다. 반대로 노사 갈등이 생산 차질로 이어질 경우 고객사 불안도 그만큼 커질 수 있다.

이번 합의로 총파업에 따른 생산라인 공백 우려가 줄면서 단기적으로는 고객사 불안이 완화될 가능성이 크다. 특히 HBM과 서버용 D램은 AI 데이터센터 투자 확대의 직접 수혜 품목이다. 생산 불확실성이 커질 경우 고객사들은 납기와 물량 배분을 다시 점검할 수밖에 없다. 삼성전자가 총파업 직전 합의안을 도출한 것은 메모리 공급 안정성 측면에서도 의미가 있다.

SK하이닉스의 HBM4 실물 [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 파운드리 수주전도 부담 덜어

파운드리와 첨단 패키징 측면에서도 이번 타결은 부담을 덜어낸 계기가 될 수 있다. 메모리 반도체가 상대적으로 범용 제품 성격을 갖는 것과 달리, 파운드리는 고객사 설계 자산과 양산 일정이 장기간 맞물려 움직인다.

한 번 생산 불확실성이 부각되면 단기 물량 조정에 그치지 않고 차세대 제품 협력과 장기 수주 경쟁에도 영향을 줄 수 있다. 고객사 입장에서는 공정 기술뿐 아니라 수율, 납기, 공급 연속성을 함께 따질 수밖에 없다.

삼성전자는 현재 2나노 게이트올어라운드(GAA) 공정을 앞세워 TSMC 추격에 속도를 내고 있다. 테슬라, 퀄컴, 엔비디아 등 글로벌 고객 확보전도 이어가는 상황이다. 이런 시점에 총파업 리스크가 현실화했다면 고객사들은 기술 로드맵과 별개로 삼성전자의 안정적 양산 역량을 다시 따져볼 가능성이 컸다.

삼성전자는 다음달 SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 포럼을 통해 파운드리 기술 로드맵과 생태계 전략을 제시할 예정이다. SAFE 포럼은 글로벌 팹리스와 빅테크 고객을 상대로 첨단 공정 경쟁력과 파트너십 역량을 보여주는 자리다. 총파업 위기를 넘긴 만큼 삼성전자는 행사에서 기술 경쟁력과 공급 안정성을 함께 강조할 것으로 보인다.

삼성전자 평택사업장 전경. [사진=삼성전자]

◆ 급한 불 껐지만 신뢰 회복은 과제

다만 이번 합의가 노사 리스크를 완전히 해소한 것은 아니다. 합의안에 대한 조합원 찬반투표가 남아 있고, 성과급 제도화와 사업부별 보상 형평성 문제도 과제로 남아 있다. 총파업 가능성이 한 차례 현실화됐다는 점만으로도 고객사 입장에서는 삼성전자의 조직 운영 안정성을 다시 살펴보는 계기가 될 수 있다.

업계 관계자는 "AI 반도체 시장에서는 공정 기술과 제품 성능 못지않게 안정적으로 물량을 공급할 수 있는지가 중요한 경쟁력이 됐다"며 "삼성전자가 총파업 리스크를 넘긴 만큼 HBM과 서버용 D램, 파운드리 수주전에서 고객사 신뢰를 다시 다지는 계기로 삼아야 할 것"이라고 말했다.

kji01@newspim.com