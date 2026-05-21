포스코, '나눔의 집' 개소 22주년 기념 배식 봉사 진행

AI 핵심 요약beta
- 포스코가 21일 나눔의집 22주년 맞아 송도동에서 배식 봉사를 했다
- 나눔의집은 포항·광양 5개소에서 22년간 416만명에게 무료급식을 제공해왔다
- 포스코는 독거노인 등 취약계층을 위해 시설 보수와 도시락 지원 등 꾸준한 나눔을 이어왔다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 포스코가 2004년부터 운영해온 무료급식소 '나눔의 집'의 개소 22주년을 맞아 21일 송도동 송림노인복지관에서 배식 봉사를 진행했다.
포스코가 운영 중인 '나눔의 집'은 포항과 광양 지역에 5개소가 있다. 포항에는 해도·송도·제철동에, 광양에는 광영·태인동에 각각 위치하고 있다. 22년간 일평균 약 903명, 누적 416만 명에게 무료 급식을 제공해왔다.
이날 봉사에는 이희근 포스코 사장이 직접 참여해 어르신들께 식사를 대접했다. 요리 프로그램 '흑백요리사'의 급식대 이미영 셰프도 함께해 특식을 제공했다.
'나눔의 집'은 독거노인과 장애인 등 결식 우려 이웃을 위해 운영되고 있다. 지역 어르신들이 서로 안부를 묻고 소통하는 공간으로 기능하고 있다. 송도동은 포항제철소 제강부가 1994년부터 자매결연을 맺고 30년 넘게 이웃사랑을 실천해온 곳이다.
포스코는 코로나19 팬데믹 당시에도 급식 공백을 최소화하기 위해 도시락과 간편식을 지원했다. 포스코1%나눔재단 '희망공간' 사업의 일환으로 '나눔의 집'의 지붕과 전기 시설 보수, 노후 간판 및 시트지 교체 등을 통해 이용객들의 안전성과 편의성을 높였다.
y2kid@newspim.com