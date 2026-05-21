콴텍, NH투자증권과 'AI 어드바이저 솔루션' 구독 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 콴텍이 21일 NH투자증권과 AI 어드바이저 솔루션 계약을 체결했다.
- 올 하반기 오픈 목표로 비대면 투자상담 시스템 개발에 착수했다.
- AI 진단·리스크 관리로 하이브리드 자산관리 고도화에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 콴텍은 21일 NH투자증권과 자산관리 서비스 'AI 어드바이저 솔루션' 구독 계약을 체결했다고 밝혔다.
이번 계약에 따라 콴텍은 올 하반기 오픈을 목표로 자체 개발한 초개인화 AI 자산관리 솔루션을 NH투자증권의 비대면 투자상담 업무에 접목하기 위한 시스템 개발에 착수한다.
AI 어드바이저 솔루션은 첨단 알고리즘과 증권사의 고객관리 노하우를 결합해 비대면 투자상담을 지원하는 B2B 구독형 서비스다. 디지털 어드바이저가 고객의 보유 종목을 솔루션에 입력하면, AI가 해당 종목들을 정밀 진단해 분석 결과와 맞춤형 투자일임상품이 수록된 진단보고서를 생성한다.
디지털 어드바이저는 진단보고서를 바탕으로 고객에게 투자 자문을 지원하는 구조다. 이 과정에서 콴텍의 핵심 위험관리 모듈인 'Q-X(큐엑스)'가 24시간 시장을 모니터링해 포트폴리오의 변동성을 관리하고 시장 리스크에 선제적으로 대응할 수 있도록 돕는다.
특히 해당 솔루션은 온오프라인 경계 없이 전 채널에 유연하게 도입 가능한 범용성을 자랑한다. 이번 NH투자증권과의 파트너십에서는 도입 기관의 디지털 전략을 전폭 지원하기 위해 비대면 투자상담 프로세스에 우선 접목돼 하이브리드 자산관리의 완성도를 높일 예정이다.
또한 콴텍은 향후 시장의 변화와 위험을 AI가 스스로 감지해 최적의 대안을 제안하는 자산관리 'AI Agent(에이전트)' 고도화에도 속도를 낼 계획이다.
콴텍 관계자는 "올해 주요 은행의 퇴직연금 서비스 오픈에 이어 NH투자증권과 파트너십을 맺으며 10년 이상 축적된 AI 기술력을 다시 한번 입증했다"며 "디지털 어드바이저의 업무 효율을 높이는 데 기여하고, 나아가 B2B 금융 솔루션 시장에서의 입지를 더욱 탄탄히 다져 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com