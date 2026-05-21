국힘 의성군 후보자들 합동출정식…본격 선거운동 돌입

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 의성군 후보들이 21일 의성전통마늘시장에서 출정식을 열고 본격 선거운동을 시작했다
- 박형수 의원과 최유철 군수 후보 등은 의성 발전을 위해 한마음으로 뛰겠다고 다짐했다
- 후보자들은 군민을 직접 만나 현안을 청취하며 '잘사는 의성, 준비된 군정' 실현을 약속했다
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최유철 의성군수 후보 "압도적 승리로 군민의 삶 책임지겠다"
[의성=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거'를 13일 앞둔 21일, 전국적으로 일제히 본격적인 선거운동이 개시된 가운데 경북권에서도 여야 각 정당 후보자들이 지역별로 출정식을 열고 선거운동에 본격적으로 돌입했다.
국민의힘 의성군 지방선거 후보자들이 이날 오전 8시, 의성 전통 마늘 시장 일원에서 '제9회 전국동시지방선거 의성군 국민의힘 후보 선거운동 출정식'을 갖고 본격적인 선거운동에 들어갔다.
이날 출정식에는 박형수 국회의원을 비롯 최유철 국민의힘 의성군수 후보, 광역·기초 의원 후보자, 당원, 선거운동원, 지지자들이 대거 참석해 필승 의지를 다졌다.
박형수 국회의원은 이날 출정식 선언을 통해 국민의힘 후보자들의 선거운동 시작을 공식적으로 알리고 "후보자들이 의성 발전을 위해 한마음으로 뛰어 줄 것"을 당부했다.
최유철 의성군수 후보를 비롯한 도의원·군의원 후보자들은 차례로 무대에 올라 "군민의 삶을 책임지는 자세로 선거에 임하겠다"며 "지역의 현안을 세심하게 살피고, 의성의 미래를 준비하는 책임 있는 정치로 군민의 선택을 받겠다"고 필승을 다짐했다.
최유철 후보는 "오늘 이 자리는 단순히 선거운동의 시작을 알리는 자리가 아니라, 의성의 미래를 책임있게 준비하겠다는 국민의힘 후보자들의 약속의 자리"라며 "군민의 삶 가까이에서 듣고, 보고, 해결하는 선거운동을 펼치겠다"고 밝혔다.
최 후보는 "'잘사는 의성, 준비된 군정'의 약속은 구호가 아니라 군민께 드리는 책임의 다짐"이라며 "어르신이 편안하고, 청년이 돌아오며, 농업이 미래 산업으로 도약하고, 신공항 시대를 의성 발전의 기회로 만드는 군정을 반드시 실현하겠다"고 목소리를 높였다.
이들 국민의힘 의성군 후보자들은 이날 출정식을 시작으로 의성 전역을 돌며 군민과 직접 만나고, 지역별 현안과 생활 속 불편을 청취하는 현장 중심 선거운동을 이어갈 예정이다.
nulcheon@newspim.com