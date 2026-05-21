미래에셋 'TIGER 미국나스닥100' 순자산 10조원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용이 21일 TIGER 미국나스닥100 ETF 순자산 10조원 돌파를 밝혔다
- 해당 ETF는 국내 상장 나스닥100 ETF 중 순자산 1위이며 약 1년 만에 5조원이 늘어 10조원을 넘었다
- 미래에셋은 10조원 돌파 기념 매수 고객 경품 이벤트를 진행하며 장기 투자 수단으로 키우겠다고 밝혔다
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2010년 상장가 1만원→현재 20만원 근접
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용은 'TIGER 미국나스닥100 ETF'의 순자산이 10조원을 돌파했다고 21일 밝혔다.
한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 해당 상장지수펀드(ETF)의 순자산은 10조2916억원으로, 국내 상장 나스닥100 ETF 가운데 순자산 1위다. 국내 상장 나스닥100 ETF 중 순자산 10조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.
성장 추이를 보면 2021년 순자산 1조원, 2025년 5조원을 차례로 돌파한 데 이어 약 1년 만에 5조원이 늘어 10조원을 넘어섰다. 'TIGER 미국S&P500 ETF' 순자산도 최근 18조원을 넘어섰다.
'TIGER 미국나스닥100 ETF'는 2010년 10월 국내 최초 미국 주식형 ETF로 상장했으며, 상장 당시 주가는 1만원이었다. 현재는 20만원에 근접한 수준이다. 나스닥100 지수는 나스닥 시장에 상장된 시가총액 상위 100개 비금융 기업으로 구성되며 기술·통신·소비재·헬스케어 등 업종을 포함한다.
미래에셋자산운용은 순자산 10조원 돌파를 기념해 이벤트 기간 중 해당 ETF를 매수한 고객을 추첨해 경품을 제공하는 이벤트를 진행한다. 세부 내용은 TIGER ETF 홈페이지에서 확인할 수 있다.
김남호 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부 본부장은 "국내 최초 미국주식형 ETF인 'TIGER 미국나스닥100 ETF'가 순자산 10조원을 돌파하며 국내 미국 대표지수 투자 시장의 새로운 이정표를 세웠다"며 "투자자들의 핵심 장기 투자 수단으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com