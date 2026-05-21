교보증권, 춘천 전인고 학생 초청 '1사1교 금융교육' 실시

AI 핵심 요약beta
- 교보증권은 21일 전인고 학생 초청해 금융교육을 했다
- 학생들은 보드게임으로 소비·저축·투자 의사결정을 체험했다
- 교보증권은 체험형 금융교육과 소비자보호 제도를 확대하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
체험형 보드게임·진로 멘토링 병행
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 교보증권은 강원도 춘천시 전인고등학교 학생들을 여의도 본사로 초청해 '1사1교 금융교육'을 실시했다고 21일 밝혔다.
'1사1교'는 금융감독원이 주관하는 청소년 금융교육 프로그램이다. 교보증권은 2016년부터 해당 프로그램에 참여하고 있다.
이번 교육은 소득·저축·투자 등 경제 기초 개념을 실생활 사례와 연계해 설명하는 방식으로 진행됐다. 금융 보드게임을 활용한 체험 프로그램도 운영됐으며, 참가 학생들은 게임을 통해 소비·저축·투자 의사결정을 직접 경험했다. 이어진 질의응답 및 멘토링 시간에는 자산관리 방법과 증권업계 진로 등을 주제로 소통하는 시간이 마련됐다.
김철우 교보증권 소비자보호본부장은 "청소년기의 올바른 금융 습관 형성은 미래 자립의 중요한 기반"이라며 "체험형 금융교육 프로그램을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편 교보증권은 소비자중심경영(CCM) 인증기업으로, '금융소비자보호의 날' 운영과 '소비자보호 매니저' 제도를 운영하고 있다.
dconnect@newspim.com