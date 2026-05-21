노조 내부 반발 속 최승호 위원장 "투표 결과 성적표로 삼겠다"

최 위원장 "총파업 직전까지 최선…노조 가치 끝까지 요구"

일부 "메모리 중심 타협" 반발…성과급 배분 갈등 확산

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 노사 잠정합의안 찬반투표를 앞두고 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장은 "총파업 직전까지 노조의 가치를 끝까지 요구한 결과"라며 조합원 설득에 나섰다. 다만 노조 내부에서는 지도부를 향한 지지와 함께 성과급 배분 방식 등을 둘러싼 반발도 동시에 확산하는 분위기다.

최승호 초기업노조 삼성전자 지부 위원장은 21일 조합원들에게 공개한 입장문에서 "이번 합의안은 초기업 노조 및 공동투쟁본부가 최선을 다해 이끌어낸 결과물"이라며 "이번 교섭은 단순한 임금 결정의 자리가 아니라 회사의 원칙과 노동조합의 원칙이 정면으로 부딪힌 싸움이었다"고 밝혔다.

최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장 [사진 = 뉴스핌DB]

최 위원장은 "노동조합은 마지막 수단인 총파업을 예고했고 중앙노동위원회 사후조정 때까지도 회사의 원칙은 변화가 없었다"며 "총파업을 강행하기 위한 이동 중 고용노동부 관계자의 연락으로 간극을 좁히자는 제안을 받아들여 잠정합의에 이르렀다"고 설명했다. 이어 "이번 합의안이 조합원 기대에 미치지 못한 부분이 있을 수 있다"며 "투표 결과를 초기업 노조의 성적표로 삼겠다"고 말했다.

노조 게시판과 조합원 반응에서는 집행부를 향한 격려와 비판이 엇갈렸다. 다수 조합원들은 "끝까지 버텨줘서 고맙다", "정부와 언론 압박 속에서도 현실적 최선안을 만들었다"며 최 위원장과 집행부를 지지했다. 가결 여부와 관계없이 향후 협상도 계속 이끌어달라는 의견도 이어졌다.

반면 일부 조합원들은 이번 잠정합의안이 메모리 사업부 중심으로 타협됐다며 강하게 반발하고 있다. 시스템LSI·파운드리 등 적자 사업부 구성원들 사이에서는 "지난 17일 사측 제시안보다 오히려 후퇴했다", "성과급 재원 배분 구조와 상한 폐지 등 핵심 요구안이 반영되지 않았다"는 불만이 제기됐다. 과반 노조 유지 과정에서 비메모리 사업부 인력을 결집시켜 놓고 결국 메모리 중심으로 합의했다는 비판도 나왔다.

이에 대해 다른 조합원들은 "회사의 핵심 수익원이 메모리 사업부인 만큼 현실적으로 메모리 중심 보상이 불가피하다"며 맞서고 있다. 회사가 적자 사업부 추가 성과급 지급에 강경한 입장을 유지했고 총파업 여론 부담까지 커진 상황에서 현실적 타협이 필요했다는 주장이다. 노조 내부에서는 협상 막판 정부 중재 과정과 구체적 교섭 경위를 보다 투명하게 설명해달라는 요구도 이어지고 있다.

syu@newspim.com