한국인 첫 WHO 수장, 이종욱 박사 서거 20주기…스위스 제네바서 추모식

이 박사, 23년 동안 WHO에서 '헌신'

결핵 퇴치·소아마비 발생 억제 노력

세계 첫 '담배규제기본협약'도 주도

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 한국인 최초로 세계보건기구(WHO) 사무총장을 지낸 고(故) 이종욱 박사의 서거 20주기 추모식이 스위스 제네바 WHO 본부에서 열렸다.

보건복지부는 현지 시각 20일 오후 6시 30분 WHO 본부 스위스 제네바에서 한국인 최초의 국제기구 수장이자 제6대 세계보건기구(WHO·World Health Organization) 사무총장이었던 이 박사의 서거 20주기 추모식이 성황리에 개최됐다고 21일 밝혔다.

정은경 보건복지부 장관(오른쪽)이 현지 시각 5월 20일 18시 30분 WHO 본부 스위스 제네바에서 고(故) 이종욱 박사의 서거 20주기 추모식에 참석하고 있다. [사진=보건복지부]

이번 추모식은 복지부와 한국국제보건의료재단(KOFIH)이 주관하고 한국·중국·에티오피아·라오스·스리랑카·탄자니아 6개국 보건부가 공동 주최하는 행사다. 고인이 평생 헌신한 세계 보건 형평성의 가치를 21세기 보건외교의 핵심 의제로 재조명한다는 의미를 담아 '이종욱 박사의 유산을 기리며: 20년간의 글로벌 보건 형평성 증진'으로 공식 명칭을 정했다.

행사는 복지부의 지원으로 새롭게 단장한 '이종욱 전략상황실' 재개소식으로 막을 연 뒤 고인의 23년 WHO 재직 시절을 담은 사진전을 관람하는 방식으로 열렸다. 이후 집행이사회 회의실로 자리를 옮겨 김민석 국무총리의 영상 추모사와 정은경 장관의 추모사를 비롯한 주요 참석자들의 추모 발언으로 이어졌다.

김 총리는 영상 추모사를 통해 "가장 소외된 곳에 가장 혁신적인 기술이 닿도록 하는 것이 이종욱 박사님이 강조한 보건 형평성을 인공지능(AI) 시대에 실현할 수 있는 방법이다"라고 강조했다.

고인이된 이 박사는 2003년 한국인 최초로 국제기구 수장에 올라 2006년 5월 세계보건총회를 앞두고 갑작스레 서거하기까지 약 23년간 WHO에 헌신했다. 결핵 퇴치와 소아마비 발생 억제를 위해 노력하고 사무총장 재임 중 보건 분야 최초 세계 협약인 담배규제기본협약(FCTC) 채택을 주도했으며 팬데믹 대응을 위한 제도적 초석을 놓은 2005년 국제보건규칙(IHR)을 개정하는 등 많은 업적을 남긴 바 있다.

복지부는 이 박사가 남긴 세계 보건 형평성의 유산을 이어가기 위해 한국국제보건의료재단과 함께 2007년 '이종욱 펠로우십 프로그램'을 출범해 현재까지 36개국에서 누적 1800명 이상의 보건 전문가를 양성했다. 'WHO 이종욱 기념 공공보건상'도 신설해 올해 제18회 수상자를 배출하는 등 기념사업을 지속해 국제적 보건의료 인재 양성에 기여하고 있다.

정 장관은 "고 이종욱 사무총장은 대한민국이 보건 분야 원조수원국에서 공여국으로 도약하던 시기의 상징적인 인물"이라며 "그가 남긴 유산은 곧 우리나라 글로벌 보건외교의 출발점"이라고 했다. 그는 "서거 20주기를 맞아 고인이 평생 달성하고자 한 보건 형평성 실현을 위해 한국이 국제사회와 함께 더욱 노력하겠다"고 말했다.

sdk1991@newspim.com