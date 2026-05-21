국민참여성장비율 무조건 정부가 20% 손실 부담? "실제는 17.5~20.8%"

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정부 재정 20%, 운용사 시딩자금 1% 손실 흡수

수익시 자펀드 수익 모두 합해 통합 수익률로 계산



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 오는 22일 출시하는 '국민참여형 국민성장펀드'와 관련해 '정부가 20% 손실을 모두 보전한다'는 오해에 대해 "실제 우선 손실 부담 비율은 17.5~20.8% 수준"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 오는 22일 출시하는 '국민참여형 국민성장펀드'와 관련해 '정부가 20% 손실을 모두 보전한다'는 오해에 대해 "실제 우선 손실 부담 비율은 17.5~20.8% 수준"이라고 설명했다. [이미지=금융위원회] 2026.05.21 dedanhi@newspim.com

금융당국은 21일 설명 자료를 통해 국민참여성장펀드에 대해 설명했다. 국민참여성장펀드는 22일부터 오는 6월 11일까지 약 3주 간 일반 국민을 대상으로 총 6000억원 규모로 자금을 모집한다.

단순 단일 펀드가 아니라 '모(母)펀드-자(子)펀드' 구조로 설계되며, 삼성자산운용, 미래에셋자산운용, KB자산운용 등 3개 공모운용사가 각각 공모펀드를 조성하고, 다시 이 공모펀드들이 다시 동일 비중으로 총 10개의 자펀드에 투자하는 방식이다.

투자 재원은 일반 국민이 투자하는 6000억원이 선순위 자금으로 들어가며, 정부 재정이 국민투자금의 20% 수준인 1200억원을 후순위로 출자하며, 각 자펀드 운용사들도 1~5% 수준의 시딩 투자금을 후순위로 투입한다.

자펀드에서 손실 발생 시에는 정부 재정과 운용사 시딩 자금이 국민 투자금보다 먼저 손실을 부담한다. 다만 후순위 출자는 '전체 펀드 손실의 20%를 정부가 무조건 보전한다'는 의미는 아니다.

예를 들어 자펀드 규모가 총 1212억원이라고 가정하면, 구조는 국민 투자금 1000억원, 정부 재정 200억원, 운용사 시딩 투자금 12억원(1%)으로 구성된다. 이 경우 손실이 발생하면 우선 정부 재정 200억원과 운용사 시딩 자금 12억원이 먼저 손실을 흡수한다.

하지만 정부 재정이 자펀드 전체 규모의 20%인 약 242억원까지 손실을 떠안는 구조는 아니다. 정부가 우선 부담하는 금액은 국민 투자금 1000억원의 20%인 200억원 범위이며, 운용사 시딩 투자금 역시 동일하게 후순위로 손실을 부담한다.

이에 따라 실제 자펀드 단위에서 국민 투자금을 보호하는 손실 흡수 비율은 운용사 시딩 투자 규모에 따라 달라진다. 금융위는 전체 후순위 출자분의 실질적인 손실 우선부담 비율이 약 17.5~20.8% 수준이라고 설명했다.

펀드 만기 시에는 10개 자펀드의 최종 손익을 모두 합산한 뒤 하나의 통합 수익률로 계산해 투자자에게 돌려주는 구조다. 다만 운용 과정에서 발생하는 비용 처리 시점이나 회계 반영 방식 차이로 인해 삼성·미래에셋·KB자산운용 등 공모펀드 3개사 간 수익률은 소폭 차이가 날 수 있다.

dedanhi@newspim.com