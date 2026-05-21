[ETF시황] '삼성닉스' 랠리…반도체 레버리지 ETF '강세'

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TIGER 200IT레버리지 24.63%↑

엔비디아 호실적에 AI 투자 기대 확대]

브렌트유 5% 급락…원유·가스기업 테마 약세

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 21일 국내 상장지수펀드(ETF) 시장은 코스피가 8% 넘게 급등하며 7800선을 회복한 가운데 반도체와 레버리지 ETF가 일제히 강세를 나타냈다.

이날 코스콤 ETF CHECK에 수익률 상위 ETF는 TIGER 200IT레버리지(24.63%), TIGER 반도체TOP10레버리지(20.85%), KODEX 반도체레버리지(19.55%), HANARO 200선물레버리지(17.74%), KODEX 레버리지(17.62%) 순으로 집계됐다.

간밤 엔비디아는 뉴욕증시 마감 후 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표했고, AI 투자 확대 기대감이 다시 부각되며 글로벌 반도체주 투자심리를 끌어올렸다. 이에 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 국내 반도체주에도 매수세가 유입되며 관련 ETF 상승으로 이어졌다. 또한 삼성전자 노사 협상 타결 소식까지 더해지며 반도체와 대형 기술주 전반으로 매수세가 확산됐다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 삼성전자가 전장 종가보다 8.51% 상승하며 29만9500원에 거래를 마감했다. 또한 SK하이닉스는 전장 종가보다 11.17% 상승하며 1백94만원에 거래를 마감했다. 이날 서울 여의도 한국거래소 전광판에 지수가 표시되고 있다. 2026.05.21 leehs@newspim.com

이경민 대신증권 연구원은 "국내 증시는 하방 압력으로 작용하던 악재가 해소 및 완화되면서 강한 반등세를 시현했다"며 "엔비디아 실적 서프라이즈를 통해 향후 AI 사이클이 더 강하게 이어질 가능성을 시사하며 반도체 업종 투자심리가 고조됐다"고 분석했다.

테마별로는 기후변화솔루션(9.20%), 멀티팩터(8.93%), K-반도체(8.85%), AI(인공지능)운용(8.70%) 등이 상승률 상위권에 올랐다. AI 투자 확대 기대감이 반도체와 AI 관련 ETF 전반으로 확산된 것으로 풀이된다.

반면 국제유가 급락 영향으로 원유 관련 ETF는 약세를 나타냈다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상이 "최종 단계"라고 언급하면서 중동 지정학 리스크 완화 기대가 커졌고, 국제유가와 채권금리도 동반 하락했다. 7월물 브렌트유는 5% 넘게 하락하며 배럴당 105달러 수준으로 내려왔고, WTI 역시 98달러선까지 밀렸다.

이에 따라 HOT 테마 하락 상위에는 원유(-3.66%), 원유·가스기업(-2.12%) 등이 이름을 올렸다. 수익률 하위 ETF 역시 KIWOOM 200선물인버스2X(-17.74%), KODEX 200선물인버스2X(-17.60%), PLUS 200선물인버스2X(-16.15%), RISE 200선물인버스2X(-15.75%), TIGER 200선물인버스2X(-15.27%) 등 인버스 상품이 대거 포함됐다. 코스피 급등 영향으로 하락 베팅 ETF 수익률은 큰 폭으로 밀렸다.

자금 흐름에서도 공격적인 매수세가 확인됐다. 자금 유입 상위 ETF는 KODEX 레버리지(1379억원), KODEX 200(1302억원), TIGER 미국우주테크(1165억원), SOL AI반도체TOP2플러스(1098억원), TIGER 미국S&P500(948억원) 순으로 나타났다. 국내 지수형과 AI 반도체, 미국 기술주 ETF 중심으로 자금이 유입되며 반등 기대 심리가 강화됐다.

반면 자금 유출 상위 ETF는 RISE 대형고배당10TR(-947억원), KODEX 반도체(-843억원), KODEX 코스닥150(-477억원), RISE CD금리액티브(합성)(-434억원), KODEX 200타겟위클리커버드콜(-426억원) 등으로 집계됐다. 최근 급등했던 배당형·안전자산형 ETF와 일부 현물 반도체 ETF에서는 차익실현 성격의 자금 이탈이 나타났다.

nylee54@newspim.com