구윤철 부총리 "韓, UN·MDB 잇는 글로벌 AI 협력 거점으로 키운다"

AI 핵심 요약beta
- 정부가 21일 한국을 UN·MDB 연계 글로벌 AI 협력 거점으로 육성하겠다고 밝혔다
- 정부는 글로벌 AI 허브를 통해 컴퓨팅·데이터 등 AI 자원을 제공해 개도국 공공 AI 솔루션 개발을 지원하겠다고 했다
- AI 기술과 현장 경험을 공유해 글로벌 난제 해결과 개도국 지원을 위한 새로운 개발협력 모델을 만들겠다고 했다
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 한국을 국제연합(UN)과 다자개발은행(MDB)을 잇는 인공지능(AI) 분야의 글로벌 협력 거점으로 키우겠다는 구상을 밝혔다.
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 21일 열린 '글로벌 AI 허브 비전 선포식'에서 이 같은 내용을 담은 글로벌 AI 협력 플랫폼 구상을 공개했다.
구 부총리는 "한국에는 세계은행(WB) 글로벌 AI·디지털 지식센터가 이미 운영되고 있다"며 "아시아개발은행(ADB), 미주개발은행(IDB), 유럽부흥개발은행(EBRD), 중미경제통합은행(CABEI)의 AI 협력 거점 설립도 추진하고 있다"고 말했다.
현재 국제사회의 AI 협력은 기관별로 분절돼 있고, 협업체계도 부족하다는 지적을 받고 있다. 다양한 AI 시범사업이 추진되고 있지만, 실제 개도국 현장으로 확산되는 데에는 한계가 있다는 평가도 나온다.
이에 정부는 AI를 접목한 수자원 관리, 교통 관제, 에너지 관리 등 다양한 공공 인프라 구축 경험을 바탕으로 국제기구 및 MDB와의 AI 협력을 구체화할 수 있다는 점을 강조했다.
정부는 이 같은 한계를 보완하기 위해 글로벌 AI 허브를 통해 컴퓨팅, 데이터, 클라우드 등 AI 자원을 제공하겠다는 계획이다. 각 국제기구는 이를 활용해 보건, 이주, 노동, 재난 등 분야별 공공 AI 솔루션을 개발할 수 있다.
한국 AI 기업과 연구기관의 참여 가능성도 제시됐다. 구 부총리는 "AI 기술과 현장 적용 경험을 공유함으로써 국제사회와 함께 글로벌 난제 해결에 기여할 수 있을 것"이라며 "개도국 AI 지원을 위한 국가 간 협력 거점으로서 새로운 개발협력 모델이 될 것"이라고 말했다.
한편 이날 선포식에는 국제이주기구(IOM), 국제전기통신연합(ITU), 국제노동기구(ILO), 유엔개발계획(UNDP), 유니세프(UNICEF), 유엔난민기구(UNHCR), 유엔환경계획(UNEP) 등 UN 기구 대표와 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB), 미주개발은행(IDB), 유럽부흥개발은행(EBRD), 중미경제통합은행(CABEI) 등 MDB 관계자들이 참석했다.
wideopen@newspim.com