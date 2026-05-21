[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월 21일

AI 핵심 요약beta
- 21일 투데이 ANDA에 충남지사 초접전 보도 실렸다
- 정청래·장동혁 호감도도 낮아 여론조사 주목받았다
- 삼성식 성과급 요구 확산에 경제정책 기사도 담겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
21일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[뉴스핌 여론조사] 박수현 43.5% vs 김태흠 43.9%...충남지사 오차범위 내 '초접전' ▲[뉴스핌 여론조사] 고향서도 환영 못 받는 양당 대표…'잘못함' 정청래 44.7% 장동혁 55.9% ▲"삼성처럼 영업익 N% 달라"...산업계 '성과급 요구' 전방위 확산 ▲李대통령 "국가폭력 범죄 공소시효 배제해야…AI 악용 범죄 응징" ▲대통령·복지부 차관 '국민연금 소진 연도' 엇갈렸나…알고 보니 둘 다 '정답' 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
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