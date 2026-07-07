[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 7일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 7일 각 당 회의·세미나·국정조사 등 일정을 진행했다
- 의원회관·소통관에서 AI·기후·선거·지역현안 관련 토론회와 기자회견이 이어졌다
- 민주당·국민의힘·조국혁신당·개혁신당 지도부가 원내대책회의·간담회·현장조사·방송출연을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
14:00 정성호 법무부 장관 접견 / 의장 집무실
15:00 한성숙 국무총리 접견 / 의장 집무실
◆위원회
10:00 제9회전국동시지방선거투표용지부족사태등국민참정권침해진상규명및선거관리개혁을위한국정조사특별위원회 전체회의 / 중앙선거관리위원회 407호
14:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
◆의원실 세미나
08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제51강: 글로벌 AI경제의 미래 / 의원회관 제1소회의실
10:00 김용태 의원실 등, AI 시대 올바른 기후 ·에너지 정책 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 박정 의원실, K-GX시대 탄소중립을 위한 경제구조개혁 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 송옥주 의원실 등, 국가 양봉산업 위기 대응 및 질병관리 체계 구축 정책 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 민병덕 의원실 등, 국회관광산업포럼 제6차 관광정책세미나 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 박수영 의원실 등, 미국 독립선언 250주년과 한국의 자유민주주의 / 의원회관 제7간담회의실
13:00 송재봉 의원실 등, 위기의 선관위 어떻게 바꿀 것인가: 중앙선거관리위원회 전면 개혁 방안 마련 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 정혜경 의원실 등, (개정노조법 시대)공공비정규직과 정부의 교섭 실현 방안 / 국회도서관 대강당
14:00 차규근 의원실 등, 검찰개혁 형사소송법에 무엇을 담을 것인가 / 본관 316호
14:00 김민석 의원실, 균형발전을 넘어 지방주도성장으로 / 의원회관 제1소회의실
14:30 김형동 의원실 등, (희귀·난치질환 환자 치료기회 확대 및 필수의약품 공급망 확보를 위한) 대마 성분 의약품 도입 방안 정책 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:30 유의동 의원실, KTX 경기남부역사 신설 토론회 / 의원회관 제2세미나실
◆소통관 기자회견
10:20 최혁진 의원, [콘텐츠산업진흥법 일부개정법률안 대표발의 기자회견]
11:00 정혜경 의원, [재생에너지 이격거리 시행령 규탄 관련 기자회견]
11:20 김남국 의원, [지역 현안 관련 기자회견]
11:40 이건태 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
13:20 황운하 의원, [주요 현안 관련 기자회견]
14:00 박해철 의원, [방위산업노동자 노동조건 개선 및 노동기본권 보장을 요구하는 방위산업의 날 기자회견]
14:40 민병덕 의원, [홈플러스 사태 관련 기자회견]
15:00 이진숙 의원, [개정 정보통신망법 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
- 10:00 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
-통 상 업 무
*정점식 원내대표
-09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 박수영 의원 주최 <'미국 독립선언 250주년과 한국의 자유민주주의' 세미나> / 국회 의원회관 제7간담회의실
14:30 유의동 의원 주최 <KTX 경기남부역사 신설 토론회> / 국회 의원회관 제2세미나실
◆조국혁신당
*김준형 당대표 권한대행 및 원내대표
-09:30 의원총회 / 본관 224호
-14:00 '검찰개혁–형사소송법에 무엇을 담을 것인가' 간담회 / 본관 316호
-15:50 유튜브 <매불쇼> 출연
◆개혁신당
* 이준석 당대표
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 현장조사 / 중앙선거관리위원회(경기도 과천시 홍촌말로 44)
14:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 국회 본관 430호
* 천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
14:00 국회수소경제포럼 주최 간담회 청정수소 시장의 선순환, 공급과 수요를 어떻게 함께 키울 것인가? / 의원회관 제2세미나실
14:00 국방위원회 전체회의 / 국회 본관 419호
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