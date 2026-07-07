다이소몰, 3만원 이상 구매 고객에 발리·싱가포르 항공권 쏜다

AI 핵심 요약beta
- 아성다이소가 7일 다이소몰 고객 대상
- 14일까지 3만원 이상 구매 고객에 추첨 통해
- 발리·싱가포르 왕복 항공권 등 증정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 다이소가 다이소몰 구매 고객을 대상으로 발리와 싱가포르 왕복 항공권을 증정하는 이벤트를 진행한다.
아성다이소는 오는 14일까지 '제주항공 항공권 추첨 프로모션'을 운영한다고 7일 밝혔다. 행사 기간 다이소몰에서 3만원 이상 구매한 고객은 이벤트 페이지를 통해 응모할 수 있다.
경품은 제주항공의 발리 왕복 항공권과 싱가포르 왕복 항공권으로 각각 1명에게 제공된다. 당첨자는 오는 21일 발표하며 제세공과금 납부 등 관련 절차를 거쳐 항공권을 받을 수 있다.
당첨 항공권은 수령일로부터 6개월 이내 사용할 수 있다. 응모 방법과 항공권 사용 조건 등 자세한 내용은 다이소몰 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
다이소몰은 3만원 이상 구매 고객에게 무료 택배배송 서비스를 제공하고 있다. 이와 함께 온라인으로 주문한 상품을 매장에서 받는 매장픽업과 주문 상품을 빠르게 받아볼 수 있는 오늘배송 등의 서비스도 운영 중이다.
아성다이소 관계자는 "일상적인 쇼핑에 여행의 설렘을 더할 수 있도록 해외 왕복 항공권을 경품으로 마련했다"며 "앞으로도 다양한 상품과 고객 참여형 이벤트를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com