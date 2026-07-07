1분기 기업 순자금운용 20.8조 '역대 최대'…수출 호조에 순이익 급증

반도체 호황에 상장사 순이익 111.4조

가계 순자금운용 확대…부채비율 85.3%

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 1분기 기업의 순자금운용 규모가 관련 통계 작성 이후 최대치를 기록했다. 반도체를 중심으로 수출 호조가 이어지며 기업 순이익이 크게 늘어난 영향이다. 가계도 연초 상여금 유입 등에 힘입어 순자금운용 규모가 확대됐다.

한국은행이 7일 발표한 '2026년 1분기 자금순환(잠정)'에 따르면 올해 1분기 국내 부문의 순자금운용 규모는 84조 3000억원으로 전분기(51조 9000억원)보다 크게 확대됐다. 순자금운용은 자금운용에서 자금조달을 뺀 값으로, 플러스(+)이면 해당 경제주체의 여유자금이 늘었음을 의미한다.

[자료=한국은행]

비금융법인의 순자금운용 규모는 20조8000억원으로 2009년 통계 작성 이후 최대치를 기록하며 종전 최고치인 2024년 1분기(5조8000억원)를 크게 웃돌았다. 반도체를 중심으로 수출 호조가 이어지면서 상장기업 당기순이익이 직전 분기 31조원에서 111조4000억원으로 급증했다. 다만 투자에서는 건설투자가 감소한 반면 설비투자는 증가하는 등 부문별 흐름은 엇갈렸다.

이에 따라 기업의 자금운용 규모는 전분기 58조4000억원에서 137조원으로 크게 확대됐다. 상거래신용(67조원)과 직접투자(26조1000억원)를 중심으로 운용이 늘었고, 자금조달도 금융기관 차입(32조2000억원)과 상거래신용(59조원), 직접투자(14조6000억원) 등을 중심으로 116조2000억원으로 증가했다.

가계 및 비영리단체의 순자금운용 규모는 79조2000억원으로 전분기(67조원)보다 확대됐다. 연초 상여금 유입 등으로 총처분가능소득이 전기 대비 4.5% 증가한 가운데 전국 아파트 신규 입주물량이 5만호로 감소하면서 여유자금이 늘어난 영향이다.

가계 자금운용 규모는 96조3000억원으로 전분기보다 확대됐다. 금융기관 예치금과 지분증권 및 투자펀드를 중심으로 운용이 늘었으며, 국내 주식은 13조2000억원 순처분에서 18조3000억원 순취득으로 전환됐다. 투자펀드는 28조5000억원 순취득을 기록했고 채권은 7조4000억원 순처분을 나타냈다. 자금조달 규모는 금융기관 차입을 중심으로 17조1000억원으로 전분기보다 소폭 줄었다.

1분기 말 GDP 대비 가계부채 비율은 85.3%로 전분기 말보다 2.9%포인트(p) 하락했다. 금융자산 대비 금융부채 배율도 2.54배에서 2.60배로 상승했다. 가계 및 비영리단체의 금융자산은 6417조1000억원, 금융부채는 2466조8000억원으로 집계됐다.

금융자산은 예금 등이 42.3%로 가장 큰 비중을 차지했고 지분증권 및 투자펀드(28.8%), 보험 및 연금준비금(25.3%)이 뒤를 이었다. 금융부채는 대출금 비중이 93.5%였으며 예금취급기관 대출이 70.5%를 차지했다.

금융법인의 순자금운용 규모는 7조6000억원으로 전분기(3조8000억원)보다 확대됐다.

한편 일반정부는 재정 신속집행으로 총지출(211조6000억원)이 총수입(188조8000억원)을 웃돌면서 순자금조달 규모가 전분기 19조원에서 23조3000억원으로 확대됐다. 정부 자금조달은 국채 발행(49조7000억원)과 금융기관 차입을 중심으로 이뤄졌으며, 자금운용은 금융기관 예치금 등을 중심으로 순처분에서 순취득으로 전환됐다.

국외 부문의 순자금조달 규모도 전분기 51조9000억원에서 84조3000억원으로 확대되며 통계 작성 이후 최대치를 기록했다. 경상수지 흑자 확대 영향으로 비거주자의 국내 주식은 62조1000억원 순매도로 전환됐다. 거주자의 해외 주식투자를 중심으로 자금조달 규모는 63조4000억원을 기록했다.

eoyn2@newspim.com