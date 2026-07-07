삼양컴텍, 2026 지속가능경영보고서 발간

AI 핵심 요약beta
- 삼양컴텍이 7일 2026 지속가능경영보고서를 발간했다
- 보고서에 ESG 비전·추진체계와 2025년 성과를 담고 에코바디스 브론즈 등급을 획득했다
- 구미사업장 태양광설비 도입 등으로 에너지 절감과 전사 ESG 과제 고도화에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 방산 기업 삼양컴텍이 2026 지속가능경영보고서를 발간했다고 7일 밝혔다.
삼양컴텍은 지난해에 이어 올해로 두 번째 보고서를 발간했다. 이번 보고서는 국제표준인 GRI(Global Reporting Initiative) 기준에 따라 작성됐으며, 지난해 1월 1일부터 12월 31일까지의 ESG 활동과 주요 성과를 중심으로 2026년 상반기 비재무 성과를 포함했다.
회사에 따르면 보고서에는 ESG 경영 비전 및 추진체계, 이중중대성 평가, 환경경영 및 TCFD Report, 인권·안전보건·품질·동반성장, 정보보안·기술보호, 지배구조 및 윤리·준법경영 등이 담겼다. 삼양컴텍은 이사회를 중심으로 ESG 경영 추진 체계를 운영하고 있으며, ESG 경영팀과 실행부서를 구성해 전사 ESG 과제를 총괄하고 있다.
2025년 주요 성과로는 전력수요관리(DR사업) 사업 참여를 통해 탄소 중립을 추진했으며, 지속가능경영보고서 발간을 통해 Ecovadis Bronze 등급을 획득했다. 2026년에는 전체 사업장 에너지 사용량의 약 79%를 차지하는 구미사업장에 태양광발전설비 도입을 계획하고 있다. 구미에 1,328kW 규모의 태양광설비를 설치할 계획이며, 연간 약 1,726,335kWh의 재생에너지를 생산할 것으로 예상된다.
삼양컴텍은 ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 37301 등 인증 기반의 품질·환경·안전·윤리·준법경영 시스템을 운영하고 있다. 생산공정 효율 개선과 자동화를 통한 에너지 사용 절감, 협력사 ESG 관리 및 실사 등을 통해 사업성과와 ESG 경영을 연계한 지속가능한 성장 기반을 확대하고 있다.
주주권리 보호와 소통도 강화하고 있다. 삼양컴텍은 제64기 주주총회부터 전자투표제도를 도입해 주주의 원활한 의결권 행사를 지원할 예정이며, 국내외 기관투자자 대상 기업설명회와 분기별 IR Book 발간 등을 통해 경영 현황을 공유하고 있다.
회사 관계자는 "이번 보고서는 ESG 경영 체계와 주요 성과를 이해관계자에게 투명하게 공유하고 지속가능경영 방향성을 구체화했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 환경, 안전, 품질, 윤리경영 등 전사적 ESG 과제를 지속적으로 점검하고 고도화해 지속가능한 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com