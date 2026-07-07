민주, 당대표 당선자 결선투표 아닌 '선호투표'로 선출...청년최고위원 도입

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3차 전준위, 경선 3주간 토·일 진행…전략지역 가중치는 보류

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당이 8·17 전당대회에서 당대표 당선자를 결선투표 대신 선호투표제로 선출하기로 했다. 또한 청년 최고위원제를 도입한다.

이연희 전당대회준비위원회(전준위) 대변인은 7일 3차 회의 후 브리핑에서 "선호투표제와 결선투표제 두 가지 방식을 논의한 결과 선호투표제로 결정했다"며 이같이 밝혔다.

선호투표제는 당원들이 투표할 때 1, 2, 3순위를 모두 적고, 과반 득표자가 없으면 하위 순위 득표를 제외해 과반수를 만드는 방식이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 송옥주 더불어민주당 전국당원대회준비위원회 부위원장이 30일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 민주당 전국당원대회준비위원회 1차 회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.30 mironj19@newspim.com

이 대변인은 "오늘 4가지 의결 안건이 상정됐다"며 "청년 최고위원제를 이번 전대에 도입하기로 결정했고, 구체적 방식은 추후 논의를 이어가기로 했다"고 말했다.

이 대변인은 "청년 최고위원 방식을 여성 최고위원처럼 할지, 독자적 쿼터를 둘지, 지명직 최고를 둘지 많이 논의했다"며 "청년미래분과에서 구체적 세부안을 짜서 목요일에 상정해 다시 의결할 것"이라고 설명했다. 청년 최고위원 연령대는 기존 당헌당규상 45세 이하에서 39세 이하로 하향 조정하는 방안이 논의됐다.

경선은 순회경선 방식으로 진행되며, 3주간 매주 토요일과 일요일에 실시된다.

이 대변인은 "이번 전대는 경선이 과열 양상을 보이고 있다는 우려가 있어 토요일 경선 결과를 일요일에 발표하는 방식으로 했다"고 말했다.

후보자가 사퇴할 경우 투표 결과 처리는 전체 유효투표수에서 해당 투표자의 유효투표수를 제외하고 다시 득표율을 환산하기로 했다.

예비경선 투표 방법은 중앙위원과 권리당원은 온라인 투표로, 국민 여론조사는 무당층 대상 무작위 전화번호 걸기(RDD) 방식으로 하는 방안이 논의됐으나 최종 의결되지는 않았다.

전략지역 의결대의원 및 권리당원 가중치 비율 건도 논의됐으나 의결하지 않았다.

이 대변인은 "역대 최근 선거 결과를 참고해 전략지역을 선정하는데, 최근 2개 선거에서 연속적으로 패배한 지역을 대상으로 하자는 논의가 있었다"며 "영남지역 5개 광역시도와 강원도를 포함해 6개 정도가 전략지역 대상이 될 수 있다"고 설명했다.

가산 비율 결정은 취약지역에 일괄적으로 가산 점을 부여하되, 2배를 넘지 않는 수준에서 광역별 표의 역전 현상이 나타나지 않도록 최소화하는 원칙으로 논의됐다. 목요일 회의에서 의결될 전망이다.

경선 순회 일정과 관련해서는 심도 있는 의견 개진이 있었으나, 전준위 1차 회의 결과를 변경하지 않기로 의결했다.

이 대변인은 "재논의해야 할 전체적 여건과 조건이 현재 형성돼 있지 않고 변경할 이유를 찾지 못해 원안대로 유지하기로 결정했다"고 밝혔다.

한편 이날 회의에서는 당직이나 참여 비율에서 현재 청년 비율 10%를 15%로 상향해야 한다는 의견이 제기됐으나 의결되지는 않았다.

kimsh@newspim.com