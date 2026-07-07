장동혁 "입틀막법 여론 통제 악용...한성숙, 네이버 있었다면 반대했을 것"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표는 7일 정보통신망법 개정안이 비판 여론 통제 도구로 악용될 것이라며 정부를 비판했다.
- 장 대표는 허위조작·불법행위 판단 주체가 이재명 정권이 될 경우 비판 여론 탄압과 온라인 위축이 심화될 것이라고 주장했다.
- 그는 입틀막법 철회·이재명 탄핵 청원 동향을 들며 입막음 시도는 정권 종말을 부를 것이라고 경고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 개정 정보통신망법 시행 첫날인 7일, 이번 법안이 정부의 이해관계에 따라 비판 여론을 통제하는 도구로 악용될 것이라고 비판했다.
장 대표는 이날 오후 자신의 페이스북을 통해 "네이버 출신 총리는 '허위조작 정보와 불법행위에 단호히 대응할 것'이라고 밝혔으나, 본인이 아직 네이버에 있다면 반대부터 했을 것"이라고 꼬집었다.
이어 "이 법의 핵심은 '허위조작'과 '불법행위'를 누가 판단하느냐에 있다"며 "이재명의 입맛에 맞지 않으면 '허위조작'이 되고, 이재명을 비판하면 '불법행위'가 될 것"이라고 지적했다.
장 대표는 온라인 공간의 위축 우려도 정면으로 제기했다.
그는 "이미 이 전 대표의 사회관계망서비스(SNS) 겁박에 언론들이 알아서 기사를 내리는 판"이라며 "이제 포털 사이트들은 알아서 이재명 비판 댓글을 삭제할 것이고, 우파 인플루언서들은 신고와 소송이 두려워 입을 열기 무서워질 것"이라고 주장했다.
그러면서 "온라인 공간에 '이재명 찬양'만 남는 세상이 바로 저들이 원하는 대한민국"이라고 했다.
장 대표는 "'입틀막법 철회' 국회 국민동의청원이 한 달 동안 14만 2000명을 넘었고, '이재명 탄핵' 국회 청원은 12일 만에 47만 7000명을 넘어서고 있다"며 관련 청원 지표를 제시했다.
장 대표는 민주당 세력을 향해 "'입틀막'이 정권을 지킬 것이라고 믿는가. 틀렸다"라며 "입을 틀어막으면 국민은 온몸으로 저항할 것이며, 결국 '입틀막'이 정권의 종말을 불러올 것"이라고 강조했다.
allpass@newspim.com