왓츠앱 이어 인스타그램도 제재 경고...메타, '최대 시장' 인도서 어려움 가중

印 당국, '아동 성 착취 콘텐츠' 관련 인스타그램에 경고

왓츠앱의 '사용자 이름' 기능 출시 전면 보류 명령한 지 일주일 만



[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 메타의 핵심 플랫폼 중 하나인 인스타그램이 인도 당국으로부터 시정 명령을 받았다. 앞서 왓츠앱이 '사용자 이름(Username)' 기능 출시 전면 보류 강제 명령을 받은 지 일주일 만이다. 최대 시장인 인도에서 메타의 어려움이 심화하고 있다는 분석이 나온다.

6일(현지 시간) 인도 최대 공영방송사인 두르다샨(Doordarshan)에 따르면, 인도 전자정보통신부는 지난 5일 인스타그램 유료 광고에 아동 성 착취 및 학대 콘텐츠(CSEAM)가 포함된 것과 관련하여 메타에 '엄중한 경고'를 발령했다.

인도 당국은 인스타그램에 아동 학대를 조장하는 모든 광고와 콘텐츠를 즉시 삭제할 것을 지시했으며, 메타 측에는 이와 같은 광고가 노출된 과정과 시스템 방어 대책 등을 담은 상세한 소명 자료를 7일 이내에 제출할 것을 요구했다.

당국은 또한 메타의 대표자들을 직접 정부 부처로 소환해 공식 해명을 들을 예정인 것으로 알려졌다.

보도에 따르면, 메타에 대한 정부의 규제 경고는 이달 3일 BBC의 조사 결과가 발표된 직후에 나온 것이다. BBC는 당시 인스타그램이 인도 내에서 CSAM을 홍보하는 유료 광고를 게재하고 있다는 사실을 폭로했다.

인도 당국이 당장 인스타그램에 벌금을 부과할 가능성은 크지 않지만, 인도에서의 잇따른 마찰은 메타의 향후 인도 내 비즈니스 확장 및 신규 기능 도입에 걸림돌이 될 수 있다.

인스타그램에 대한 경고가 있기 전, 인도 정부는 왓츠앱이 새롭게 공개한 고도의 익명 기능인 '사용자 이름' 기능의 인도 내 출시를 전면 보류할 것을 강제 명령했다. 해당 기능이 금융 피싱 등 사이버 범죄에 악용될 위험이 크고 인도 정부기술법 위반 소지가 있다고 지적하며, 3일 이내에 소명 자료를 제출할 것과 인도 당국과의 협의가 완전히 끝날 때까지 해당 기능을 도입하지 않을 것을 다짐받았다.

메타는 인도 반독점 당국과도 갈등을 겪고 있다. 인도경쟁위원회(CCI)는 지난 2024년 11월 광고 목적으로 왓츠앱과 메타(인스타그램과 페이스북) 간 사용자 데이터를 공유하는 관행을 5년간 중단할 것을 명령하면서 2,450만 달러(약 374억 원)의 과징금을 부과했다.

메타 로고가 부착된 사옥 외벽 [사진=블룸버그통신]

인도는 메타의 최대 시장이다.

글로벌 조사기관 스타티스타(Statista)에 따르면, 인도 내 인스타그램 사용자 수는 4억 8,000만 명으로 미국의 두 배가 넘는 것으로 나타났다. 페이스북 사용자 수도 4억 명 이상으로 전 세계에서 가장 많다.

메타 인도법인은 2024/25 회계연도(2024년 4월~2025년 3월) 기준 379억 2,900만 루피(약 6072억 원)의 매출을 기록했다. 이는 전년 동기의 303억 4,800만 루피에서 25% 증가한 것이다.

순이익은 64억 7,500만 루피로, 전년 동기의 50억 4,930만 루피에서 28.3% 늘었다.

카운터포인트 리서치의 연구 부사장인 닐 샤는 인스타그램과 관련해 "인도 정부가 거대 디지털 플랫폼에 대한 규제를 강화하려는 움직임을 보이는 만큼, 메타가 자사 플랫폼에 대한 규정 준수 및 통제를 강화해야 한다는 경각심을 불러일으키는 계기가 될 것"이라고 말했다.

베리스크 메이플크로프트의 아시아 연구 책임자인 리마 바타차리아는 CNBC와의 인터뷰에서 "인도는 적대적인 시장이라기보다는 규제가 매우 까다로운 시장"이라며 "그러나 인도가 주요 디지털 시장이라는 점을 고려할 때, 기업들은 규제 당국이 사이버 보안부터 데이터 거버넌스에 이르기까지 다양한 문제에 대해 더욱 적극적으로 개입할 것으로 예상해야 한다"고 지적했다.

hongwoori84@newspim.com