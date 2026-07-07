SAT1형 구제역 차단 총력…접경지역 17만마리 백신접종 완료

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9월부터 서해안 77만마리도 추가 접종

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 중국과 몽골에서 확산 중인 SAT1형 구제역의 국내 유입을 막기 위해 접경지역 반추류 17만마리에 대한 백신 접종을 완료했다.

정부는 연말까지 백신 비축량을 1000만두분으로 확대하고, 하반기에는 서해안 지역으로 접종 범위를 넓힐 계획이다.

농식품부는 지난 5일까지 인천·경기·강원 접경지역 11개 시·군의 소와 염소 등 반추류 17만마리에 대한 SAT1형 구제역 백신 1·2차 접종을 모두 마쳤다고 7일 밝혔다.

SAT1형 구제역은 올해 3월 중국에서 처음 발생한 데 이어 5월 몽골에서도 확인되면서 국내 유입 우려가 커지고 있다. 이에 정부는 120만두분의 백신을 우선 확보해 접경지역을 대상으로 선제적인 예방접종을 실시했다.

농식품부는 연말까지 880만두분의 백신을 추가 확보해 총 1000만두분을 비축할 계획이다. 오는 9월에는 정기 O·A형 구제역 백신 접종과 함께 서해안 22개 시·군의 반추류 77만마리를 대상으로 SAT1형 백신 접종을 실시하고, 10월까지 2차 접종을 완료할 방침이다.

정부는 접종 후 이상 반응도 점검했다. 국립축산과학원에서 사육 중인 종축자원에 대한 관찰 결과 젖소 일부에서 일시적인 체온 상승과 유량 감소가 나타났지만 모두 회복됐으며, 한우와 염소에서는 특이사항이 확인되지 않았다.

또 백신 접종을 독려하기 위해 유사산이나 폐사 등 접종 부작용에 대한 보상 신청 기간을 기존 2주에서 4주로 한시 연장하고, 접종 개체에 대해서는 항체 형성 여부를 지속적으로 모니터링할 예정이다.

SAT1형은 국내에서 발생하거나 백신을 접종한 사례가 없는 새로운 혈청형으로, 충분한 면역 형성을 위해 4주 간격으로 두 차례 접종해야 한다. 기존 O형·A형 백신만으로는 SAT1형을 예방할 수 없어 별도 백신 확보와 접종이 필요한 상황이다.

정부는 중국과 몽골 등 주변국 발생 동향을 예의주시하면서 전문가 협의를 거쳐 필요할 경우 백신 접종 지역을 추가 확대할 계획이다. 해외 여행객의 불법 축산물 반입은 구제역 유입 위험을 높일 수 있는 만큼 검역 수칙 준수도 당부했다.

이동식 농식품부 방역정책국장은 "새로운 혈청형의 구제역이 국내에 유입되지 않도록 축산관계자는 물론 일반 국민들도 불법 축산물 반입 금지 등 검역과 방역 수칙을 철저히 준수해 달라"고 말했다.

plum@newspim.com