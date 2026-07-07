인텔리빅스, '2026 도약 프로그램' 최종 선정기업 현판 수여

AI 핵심 요약beta
- 인텔리빅스가 7일 본사 행사에서
- '2026 도약 프로그램' 최종 선정기업 현판을 수여받았다.
- 중기부·중진공 관계자는 본사를 방문해
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공공·산업안전·교통·재난 분야 영상분석 AI 솔루션 제공
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 안전 인공지능(AI) 기업 인텔리빅스가 7일 본사에서 열린 행사에서 '2026 도약(Jump-up) 프로그램' 최종 선정기업 현판을 수여받았다고 밝혔다. 이날 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단 관계자들은 본사를 방문해 선정 현판을 전달했다.
이번 행사에는 김우순 서울지방중소벤처기업청장, 중소벤처기업진흥공단 우철 팀장 등이 참석했다. 참석자들은 인텔리빅스의 안전 AI 기술과 사업 현황을 살펴보고 향후 지원 방향과 발전 과제에 대해 의견을 나눴다.
인텔리빅스는 영상분석 AI 기술을 기반으로 공공, 산업안전, 교통, 재난 등 분야에서 융합 안전관제 솔루션을 제공하는 기업이다.
회사는 최근 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회인 CES 2026에서 혁신상을 받았고, 국내 AI 기업 최초로 ISO/IEC 42001 인증을 획득했다고 설명했다. ISO/IEC 42001은 AI 경영시스템 관련 국제표준이다.
최은수 인텔리빅스 대표이사는 "이번 도약 프로그램 선정과 현판 수여는 인텔리빅스가 축적해온 안전 AI 기술력과 사업화 역량을 인정받은 계기"라며 "앞으로도 다양한 현장에서 실제 문제를 해결하는 안전 AI 기술을 고도화하고 국내외 시장에서 전문기업으로서의 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com