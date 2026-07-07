KB국민은행, 이동노동자에 폭염 대비 안전키트 전달

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 7일 서울 이동노동자 쉼터에서 건강·안전 키트를 전달했다
- 이동노동자 2400명에게 선풍기·음료파우더·응원엽서 등 실수요 품목을 지원했다
- KB금융은 긱워커 맞춤형 금융·비금융 서비스로 포용금융을 확대하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행은 '휴서울이동노동자 합정쉼터'에서 이동노동자들에게 '건강·안전 키트'를 전달했다고 7일 밝혔다.
이번 지원은 배달·퀵서비스 종사자를 비롯해 방문교사, 돌봄서비스 종사자 등 이동노동자들이 무더운 여름을 보다 안전하게 보낼 수 있도록 마련됐다.
KB국민은행은 서울 지역에서 이용률이 높은 서초·북창·합정 이동노동자 쉼터 3개소를 중심으로 약 2400명의 이동노동자에게 달리는 순간에도 바람을 느낄 수 있는 선풍기, 땀으로 빠져나간 전해질을 채워줄 음료파우더, 그리고 응원 엽서 등으로 구성된 건강·안전 키트를 전달할 예정이다.
특히 이번 물품키트는 서울노동권익센터와의 협의를 통해 실제 현장에서 수요가 높은 품목 위주로 구성했다.
KB국민은행 관계자는 "기후 변화로 여름철 폭염이 잦아지며 이동노동자들의 건강과 안전 문제가 갈수록 중요해지고 있다"며 "앞으로도 고객과 지역사회에 도움이 되는 다양한 사회공헌 활동을 통해 포용금융을 실천하고 사회적 책임을 다하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
한편 KB금융은 지난 1일 플랫폼 경제 확산으로 증가하는 긱워커(Gig Worker)를 위한 맞춤형 금융상품들을 출시와 함께 비금융 서비스 확대에 나서는 등 다양한 금융 수요에 맞춘 포용금융을 지속적으로 실천하고 있다.
romeok@newspim.com