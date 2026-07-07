광주 제일고·총동창회 "배재고 야구부 학생 징계 선처해 달라"

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재심 신청 하루 앞두고 입장문 발표

6개월 출전정지에 "주홍글씨 바라지 않아"

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 제일고와 총동창회가 '5·18 조롱 응원'으로 6개월 출전정지 징계를 받은 서울 배재고 학생에 대해 선처를 호소했다.

홍경표 광주일고 총동창회장은 7일 전남광주통합특별시 북구 광주학생독립운동기념역사관에서 기자회견을 열고 "진정으로 반성하고 새 삶을 다짐한 배재고 학생들이 관계 당국의 선처를 받을 수 있도록 일고인이 앞장서 주기를 바란다"고 당부했다.

배재고 야구부 선수들은 지난 1일 대한야구소프트볼협회로부터 6개월 출전정지 처분을 받은 바 있다. 재심 신청은 오는 8일까지 대한체육회 스포츠공정위원회에 청구해야 한다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 홍경표 광주제일고 총동창회 회장이 7일 전남광주통합특별시 북구 광주학생독립운동기념역사관에서 기자회견을 열고 조롱 응원으로 논란을 빚은 서울 배재고 학생에 대한 선처를 호소하고 있다. 2026.07.07 bless4ya@newspim.com

홍 회장은 "교육의 참된 의미와 스포츠맨십의 본질을 되살려 배재고 학생들을 넓은 관용으로 품어 안고자 한다"며 "잘못을 깊이 뉘우치고 진심으로 용서를 구한 학생들의 가슴에 주홍글씨를 새기는 일은 우리가 바라는 길이 결코 아니다"고 밝혔다.

이어 "교육과 스포츠의 역사에 빛나는 족적을 남겨온 명문 배재고 역시 이번 사태를 뼈를 깎는 성찰의 기회로 삼아 명예를 회복하고 품격을 단단히 다지기를 응원한다"고 강조했다.

이규연 광주일고 교장은 "고등학교 야구 경기장은 치열한 승부의 장이지만 동시에 교육의 장이다"며 "남을 배려하고 존중하는 자세를 되돌아보는 계기가 되길 희망한다"고 말했다.

이 교장은 "우리 학교를 직접 찾아와 사과의 마음을 전달하고 새로운 출발을 약속한 배재고 학생과 교직원, 학부모, 동창은 이제 마음의 짐을 내려놓고 일상에 빠르게 복귀하길 바란다"고 당부했다.

그러면서 "야구협회 등 관계자는 어제의 용서와 화해의 모습을 고려해서 배재고 학생들이 경기장에서 새롭게 출발할 수 있도록 지혜를 모아주시길 바란다"고 요청했다.

조윤채 야구부 감독 역시 "어제 배재고 학생들 사과하는 것 보고 많이 안타까웠다"며 "6개월 출전 정지 징계가 내려졌는데, 다시 야구를 할 수 있도록 선처하고 어른으로서 따뜻하게 안아줬으면 한다"고 밝혔다.

앞서 배재고 야구부는 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 경기 도중 광주일고 더그아웃을 향해 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지", "탱크데이" 등의 구호를 외쳐 5·18 민주화운동을 희화화했다는 비판을 받으며 논란이 확산됐다.

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