아센디오, 경남제약 부동산 현물출자 유증 결정

AI 핵심 요약beta
- 아센디오가 7일 경남제약 부동산 현물출자 유상증자를 결정했다.
- 경남제약은 서울 신당동 부동산 약 131억원을 출자했다.
- 아센디오는 자산 확충과 재무구조 보강을 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
발행주식 총수 2025만주서 3648만주로 증가 예정
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아센디오가 경남제약을 대상으로 현물출자 방식의 제3자배정 유상증자를 결정했다.
아센디오는 7일 이사회를 열고 경남제약이 보유한 서울 신당동 소재 부동산을 현물출자받는 방식의 제3자배정 유상증자를 추진하기로 했다.
이번 유상증자는 경남제약이 약 131억원 상당의 부동산을 현물출자하고, 아센디오가 그 대가로 보통주를 발행하는 방식으로 진행된다. 아센디오는 보통주 1623만3418주를 주당 807원에 발행할 예정이다.
신주 발행이 완료되면 아센디오의 발행주식 총수는 기존 2025만194주에서 3648만3612주로 늘어난다.
아센디오는 이번 거래를 통해 자산 기반을 확보하고 재무구조를 보강한다는 방침이다. 회사는 현물출자 방식의 유상증자가 시가총액 관련 관리종목 지정 우려 완화와 상장유지 기반 확보, 투자자 신뢰 제고 등에 긍정적으로 작용할 것으로 기대한다고 설명했다.
아센디오는 현물출자 대상 부동산의 가치 적정성, 거래 구조의 투명성, 관련 절차의 적법성 등을 검토했다. 향후 법원의 검사인 선임 또는 공인감정인의 감정절차 등 상법상 현물출자 검사 절차를 거쳐 거래를 진행할 예정이다.
회사 관계자는 "이번 거래는 안정적인 자산을 확보하는 데 목적이 있다"며 "시가총액 관련 우려를 완화하고 주주가치 제고와 지속 가능한 성장 기반 마련을 위해 노력하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com