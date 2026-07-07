KT, 스타쉽엔터테인먼트와 컬래버레이션 굿즈 출시 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- KT와 스타쉽은 6월 29일 캐릭터 IP 협업 굿즈 출시 업무협약을 맺었다
- KT 신규 단말과 갤럭시 폴더블 8에 맞춰 미니브와 민트라온을 결합한 3in1 고속충전기 콜라보 에디션을 선보일 예정이다
- 굿즈는 전국 KT 일부 매장과 KT닷컴에서 판매되며 KT는 다양한 IP 협업을 통해 차별화된 상품과 서비스를 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 스타쉽엔터테인먼트와 양사의 인기 캐릭터 IP(지식재산권)를 활용한 전략적 사업 협력을 추진한다.
KT와 스타쉽엔터테인먼트는 지난 6월 29일 양사 캐릭터 IP를 활용한 컬래버레이션 굿즈 출시 업무 협약식을 진행했다.
이번 업무 협약식을 통해 KT는 향후 출시 예정인 자사의 신규 모바일 단말에 스타쉽엔터테인먼트의 대표 캐릭터 '미니브(MINIVE)'와 KT의 자체 감성 캐릭터 '민트라온(Mint Raon)'을 결합해 다양한 컬래버레이션 굿즈를 선보일 예정이다.
스타쉽엔터테인먼트의 미니브는 인기 그룹 IVE(아이브)를 모티브로 한 공식 캐릭터다. 캐릭터 별로 아이브 멤버들의 외모 특징과 성격을 반영해 2023년 5월 출시 이후 글로벌 K-POP 팬들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.
KT 민트라온은 환경을 생각하는 민트색 고양이 캐릭터다. KT의 신규 단말과 모바일 액세서리는 물론, 다양한 고객 이벤트와 전시에서 활용되며 친근한 브랜드 이미지를 전달해왔다.
지난 3월에는 갤럭시 S26 출시에 맞춰 '민트라온 3in1 고속 무선충전기'를 공개해, 출시 한 달 만에 제품 약 2만5000대를 판매하는 등 호응을 얻었다.
이에 KT와 스타쉽엔터테인먼트는 오는 8월 출시를 앞둔 삼성전자 플래그십 모델 '갤럭시 폴더블 8' 라인업에 맞춰 3in1 고속충전기를 기반으로 한 '미니브 x 민트라온 콜라보 에디션'을 출시한다.
해당 굿즈는 전국 KT 오프라인 일부 매장과 공식 온라인 채널 KT닷컴에서 만날 수 있다.
이준호 KT 디바이스마케팅담당 상무는 "앞으로도 다양한 IP와의 협업을 지속 확대해 고객 접점을 넓히고 고객 만족도를 높일 수 있는 차별화된 상품 및 서비스를 선보이겠다"고 말했다.
origin@newspim.com